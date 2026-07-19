Lucas Arnau destapó sentida noticia que dará giro a su vida a los 47 años; José Gaviria no ocultó su reacción: “Más alcahueta”

Lucas Arnau, famoso cantante, volvió a quedar como protagonista de una serie de noticias en los medios nacionales y las redes sociales, luego de compartir una inesperada noticia que le cambiará la vida para siempre.

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El cantautor de 47 años contó a un formato de entretenimiento el capítulo de su realidad que iniciaba, dándole un nuevo sentido a todo. El artista no dudó en hablar de esto junto a Diana Bonell, su pareja, quien se mostró emocionada.

De acuerdo con lo que se conoció en La Red, Lucas Arnau abrió las puertas de su hogar en compañía de su amor para contar que será papá de gemelas en esta etapa de su vida. El músico no ocultó su felicidad al entrar en la paternidad, la cual fue un sueño constante y presente siempre.

Aunque la pareja conversó esta decisión y analizó lo que podría suceder, jamás imaginaron que esta noticia llegaría tan rápido y de forma especial.

En la charla con el medio, Diana Bonell comentó que en ocasiones solía tener ciclos irregulares, por lo que cuando tuvo síntomas le atribuyó todo a eso. Al notar que esto no cambiaba, se realizó pruebas de embarazo caseras y ambas le dieron positivo.

Fue ahí cuando acudió a su ginecóloga y examinaron el tema, descubriendo que tenía 15 semanas de gestación y ya se lograba ver el resultado evidente. Al realizar la ecografía, ambos padres se enteraron que no era un bebé, sino dos.

“Puse el coso en la barriguita y yo lo primero que vi fue a las dos, vi dos frijolitos ahí, casi nos morimos”, contaron.

No obstante, los futuros papás realizaron la revelación de sexo de ambos bebés, enterándose el 12 de julio que iban a tener dos niñas, las cuales llamarían Azul y Violeta. Arnau confesó que siempre quiso ser papá de niñas, por lo que este anuncio lo hizo celebrar el doble.

En redes sociales, Lucas publicó una foto con su pareja, mostrando dos trajes de bebés con los nombres de las pequeñas. Allí fue cuando las reacciones no se hicieron esperar, entre las que destacó la de José Gaviria, amigo y colega.

“Vamos a ser papás de gemelas, no lo podemos creer, no saben la felicidad que tenemos! Azul y Violeta!”, afirmó, bastante feliz.

“Abrazos desde ya del tío que será el más alcahueta”, respondió el productor, plasmando la emoción que sentía por su amigo.