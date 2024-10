“Estaban armados”: Lucas Arnau rompió el silencio tras millonario robo en su casa y reveló cómo solucionó la situación

“Quiero contarles que yo no estaba en mi casa cuando pasó el suceso, yo estaba en una finca en Guatapé. Mis empleados sí estaban en la casa y corrieron peligro porque los ladrones que entraron armados a mi casa después de robar, trataron de fugarse a través de un bosque que colinda con mi casa”.

“Yo en ese momento, me monté en mi carro y arranque hacia Medellín, desde el carro pusimos el tuit y le dije a mi mánager que pusiera el mensaje para que la gente empezara a reaccionar (…) La policía no pudo enfrentar a los ladrones porque al parecer se escondieron en el bosque durante toda la noche y no se pudieron meter a buscarlos en este momento”.