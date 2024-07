Lucas Arnau confiesa que ha sido amenazado de muerte por hablar sobre política y revela qué opina sobre el Gobierno Petro

Enseguida, Lucas Arnau comentó: “No, para nada, pero no sé cómo estaríamos, la verdad , creo que podríamos estar casi que igual, yo hubiera querido que no fuera Rodolfo, hubiera sido Fico en ese momento y hubiera votado por Fico, pero ya todos sabemos lo que pasó”.

Además, aprovechó el espacio para aclarar: “He sido amigo de la política porque me interesa el tema, no por ninguna cosa personal ni ninguna petición personal”.

A pesar de eso, Lucas Arnau agregó: “Uno en un país como Colombia, que ha vivido tantos flagelos de la guerra, no puede ni vivir con miedo, no porque sea un envalentonado y vaya a enfrentar al que sea, no, pero no creo que debamos vivir con miedo a opinar”.