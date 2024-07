La venganza de JLo: esta es la millonaria cifra que la cantante busca quitarle a Ben Affleck en el divorcio

Los actores Jennifer López y Ben Affleck siguen en el ojo del huracán por cuenta de la crisis matrimonial que viven y que más pronto que tarde, según han revelado sus allegados a medios como People, terminará en divorcio, menos de dos años después de una fastuosa boda.

Una semana atrás se conoció que Affleck ya abandonó la lujosa mansión que ambos compartían en Los Ángeles y que no luce ya su anillo de bodas. En el caso de la llamada Diva del Bronx, el asunto no es menos hostil: varios medios en Estados Unidos aseguran que le exigiría a su ex una millonaria compensación económica por los gastos que ella tuvo durante su matrimonio.

Si bien el patrimonio de JLo asciende a unos 400 millones de dólares, la cantante busca tomar una buena tajada de los 150 millones de dólares que acumula Affleck en el banco, con el argumento de que la mayoría de los gastos durante el tiempo de casados los asumió la cantante.

“Jennifer pagó gran parte de los gastos de su boda. Está sumando todas esas facturas de jet privado, hoteles, comidas, ropa, café, gasolina. El alto costo de la vida corrió por su cuenta. También pagó la mayor parte de la mansión de 60 millones de dólares que compraron”, expuso una fuente anónima al portal Radar.

La dura vida de Benji

Benji Gregory, el actor que interpretó al niño Brian Tanner en la serie de televisión ALF, murió a los 46 años. | Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

Esta semana el mundo del entretenimiento conoció la triste noticia de la muerte de Benji Gregory, el actor que interpretó al niño Brian Tanner en la serie de televisión ALF. Aquel niño era el gran amigo de un extraterrestre que llegó a la Tierra desde el planeta Melmac y al que le encantaba comer gatos.

Según el portal TMZ, Gregory, de 46 años, fue hallado sin vida, dentro de su automóvil, en un estacionamiento en Arizona, Estados Unidos. Y aunque aún no se conocen las causas de su muerte, una de las hermanas del artista, Rebecca, reveló que Benji sufría de depresión, trastorno bipolar y de un trastorno del sueño que solía mantenerlo despierto por días.

Su familia cree que Benji fue al banco a una diligencia y posteriormente se quedó dormido en su auto, donde murió por un golpe de calor debido a las elevadas temperaturas que están azotando al estado de Arizona actualmente. El actor estaba con su perro, Hans, que también murió dentro del auto.

¿Cerca del retiro?

9 Junio 2015. Bogotá. La actríz porno Esperanza Gómez estrena video del artista colombiano de música urbana Cash “Dime que si”. (Colprensa - Juan Páez). | Foto: Colprensa - Juan Páez

La actriz colombiana de cine para adultos Esperanza Gómez hizo recientemente una confesión que estremeció a sus miles de seguidores en todo el mundo: desde hace varios meses afronta un delicado problema de salud que no solo le acarrea fuertes dolores, sino que la tiene contemplando la posibilidad de su retiro, luego de más de dos décadas en la industria.

Esperanza, de 44 años, cuenta que padece de un problema en su columna vertebral que incluso le ha traído complicaciones en el momento de grabar sus picantes contenidos.

La actriz se refirió al tema durante una emotiva entrevista para el programa La red viral, en donde explicó que debido al complicado desgaste en su columna es necesario, por recomendación de los médicos, que no realice mucho esfuerzo físico, “algo esencial en mi trabajo”, por lo que aseguró con preocupación que es posible que su presencia en contenido para adultos esté cerca de llegar a su fin.

“No quiero aceptarlo, pero creo que sí (podría ser el final)”, dijo Esperanza, visiblemente triste. “Nunca he llorado en frente de una cámara y menos en una entrevista, pero esto ha sido un tema muy sensible para mí”, comentó la actriz.

¿Culpable?

El productor español Nacho Cano. (Photo By Alberto Ortega/Europa Press via Getty Images) | Foto: Europa Press via Getty Images

Mecano fue un exitoso grupo español del género pop que marcó toda una época con temas como Cruz de navajas, Hijo de la luna, Me cuesta tanto olvidarte y La fuerza del destino, entre 1981 y 1992. Estaba conformado por la cantante Ana Torroja, que años después siguió su carrera en solitario, y los hermanos Nacho y José María Cano.

Precisamente, esta semana se conoció que Nacho Cano enfrenta serios problemas legales: está siendo acusado de contratación ilegal de inmigrantes, un delito que se castiga hasta con años de cárcel en varios países de Europa, en medio de una afluencia sin precedentes de migrantes provenientes principalmente de África y América Latina.

Lo que presumen las autoridades es que este personal ilegal, de origen mexicano en su mayoría, estaría trabajando en el exitoso musical Malinche, creado por Cano hace algunos años y con el que ha recorrido buena parte de España.

¿Will no convence?

Will Smith. / Getty Images/AFP (Photo by KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) | Foto: Getty Images via AFP

En una de las escenas finales de la más reciente entrega de la película Bad Boys, Martin Lawrence abofetea a Will Smith, en una referencia más que obvia al episodio que, hace dos años, mereció un rechazo casi unánime por parte de la industria cinematográfica, luego que de Smith abofeteara en plena ceremonia de los Óscar al humorista y actor Chris Rock.

Muchos lo interpretaron como la forma que encontró Smith para pedir perdón desde el cine. Pero, al parecer, también necesitaba hacerlo desde la música. You can make it es el sencillo de presentación del primer álbum que grabará el artista luego de 20 años de silencio musical, que lleva el oportuno título de Dance in your Darkest Moments (Baila en tus peores momentos).

Smith presentó la canción en los premios BET y desde entonces le han llovido toda suerte de comentarios. Algunos en la industria creen que se trata de un arrepentimiento sincero. Otros, en cambio, apuntan a que busca “justificar lo injustificable” tras, según explicó en su momento, golpear a su colega para defender a su esposa.

La ‘herencia’ de Charlie Zaa

Charlie Zaa y su hijo mayor. | Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

El cantante colombiano Charlie Zaa comenzó la cuenta regresiva para el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico, que saldrá en el segundo semestre de este 2024. Pero, en los últimos meses, ha publicado varias canciones que harán parte de este álbum, algunas de ellas al lado de figuras como Kevin Roldán, intérprete de música urbana, con quien grabó Por una vez.

En esta canción, Zaa no solo regresa al género de sus orígenes y uno de los que más quiere: la salsa, sino que interpreta una letra que es autoría de uno de sus hijos, Aaron, que ha buscado seguir los pasos de su padre en la música.

En entrevista con SEMANA, el cantante ibaguereño cuenta que no es la primera vez que le pone voz a una composición de su hijo mayor. En el pasado, también grabó otras canciones como Para ya, Bobo apasionado y Si te vas.