Gustavo Petro confirmó que comprará aviones a Suecia para reemplazar la flota de Kfir: “Las aeronaves son de última tecnología”

Aunque este miércoles el presidente oficializó la noticia, desde el 8 de noviembre de 2024, el primer mandatario habló de la urgencia de comprar esos nuevos aviones porque cada vez se volvió más compleja la adquisición de los repuestos. Incluso, el jefe de Estado se adelantó y anunció que la adquisición de la nueva flota no tendría un mayor impacto fiscal para el país.

“La flota Kfir no pasó. No pudo. Ya está muy viejita. Las señoras esposas de los pilotos ahí, a través de ciertas personas, me han dicho que están muy preocupadas por las vidas de sus pilotos porque esos aviones tienen más o menos 50 años. Han sido reparados una y otra vez y, obviamente, cada vez que pasa un mes son más peligrosos”, sostuvo entonces Petro, durante la conmemoración de los 105 años de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).