Petro cambiará la flota de aviones Kfir de la FAC. Dijo que las esposas de los pilotos están preocupadas por el alto riesgo

En un hecho inusual, la revista de aviones Kfir no sobrevolaron en la ceremonia de conmemoración de los 105 años de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), situación que fue confirmada por el propio presidente de la República, Gustavo Petro.

El mandatario colombiano, sobre el estado actual de las aeronaves, indicó que desató la preocupación de las esposas de los pilotos, confirmando que se va a cambiar toda la flota de los Kfir de la FAC.

“La flota Kfir no pasó. No pudo. Ya está muy viejita. Las señoras esposas de los pilotos ahí a través de ciertas personas me han dicho que están muy preocupados con la vida de sus pilotos porque esos aviones tienen más o menos 50 años, han sido reparados una y otra vez y obviamente cada vez que pasa un mes son más peligrosos”, sostuvo Petro.

En el discurso que dio el jefe de Estado en esa ceremonia, reveló que la etapa de compra de los aviones se encuentra en su fase final, la cual según manifestó, no afectará el impacto fiscal del país.

En plena conmemoración de los 105 años de la FAC, el presidente Gustavo Petro dijo que los Kfir no pudieron sobrevolar: “Las esposas de los pilotos están preocupadas” y anunció que se cambiará toda la flota de aviones. https://t.co/Lec0VeyxkE pic.twitter.com/lV9EdVvfM7 — Revista Semana (@RevistaSemana) November 8, 2024

“Perder la posibilidad de tener lo que ustedes llaman una flota estratégica del aire pues tiene que ver con la soberanía. Es un estímulo a que la soberanía colombiana sea quebrantada. Creo que por deficiencias técnicas que tenemos en Colombia no podemos depender de un solo proveedor de armas hoy en el mundo”, dijo Gustavo Petro.

También avanzó en su intervención: “Creo que es una equivocación dada las condiciones en que se está desarrollando la geopolítica mundial. Una forma de ser independientes es ser plurales en los abastecimientos de la logística de la Fuerza Pública de Colombia y no permitir monopolios ni nacionales ni extranjeros porque nos haría dependientes”.

El avión de combate Kfir C-10 de la Fuerza Aérea Colombiana en una misión de entrenamiento de combate aire-aire durante una presentación en el Salón Aeronáutico Internacional (F-AIR 2019) en el Aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, Colombia, 14 de julio de 2019 (Foto de Juancho Torres/Agencia Anadolu/Getty Images) | Foto: Getty Images

También avanzó en su intervención: “Creo que es una equivocación dada las condiciones en que se está desarrollando la geopolítica mundial. Una forma de ser independientes es ser plurales en los abastecimientos de la logística de la Fuerza Pública de Colombia y no permitir monopolios ni nacionales ni extranjeros porque nos haría dependientes”.

“Por eso con el General Córdoba desde hace ya dos años venimos hablando de este tema. Con sus más, con sus menos, somos muy codiciados en los eventos internacionales por los vendedores de armas y aviones. Pero hemos, he tomado la decisión de, dada la vejez de la actual flota estratégica, de reemplazarla por aviones nuevos de última tecnología. Compiten ahí en las potencias de su capacidad destructiva. La veo más como una flota de desestímulo a romper la soberanía colombiana”, expresó el mandatario.

Palacio de Nariño Casa de Nariño Bogota mayo 23 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: Guillermo Torres / Semana

Además aseguró: “Hemos ya tomado decisiones, aún en estudio, ya hablaremos públicamente de ello. Quiero sí anunciar que esa nueva flota de aviones de la flota estratégica de Colombia, de la Fuerza Aeroespacial de Colombia, no va a causar un impacto fiscal para este año ni para el año entrante ni para el que sigue. Mirando lo que los economistas llaman el plan financiero mediano plazo, hemos empezado a lograr negociaciones que permiten suficientes años de gracia para que no impacte en nuestra actual crisis fiscal presupuestal”.

“A bon marché, dicen los franceses, esta frase en francés no significa absolutamente nada, sino que es a precios justos y con las mejores condiciones fiscales para Colombia. ¿Podrá sentirse orgullosa el país cuando esa flota esté completa y vuele por estos cielos? Espero que el primer vuelo, así no sea Presidente, me inviten a subirme”, insistió Gustavo Petro.

“Soy de los pocos seres humanos que se han subido en una nave de esas y roto no sé cuántas veces en un jueves la velocidad, la velocidad y el sonido, eso no lo tienen, esa experiencia no la tienen muchos, aquí pocos colombianos, a los que hay que enaltecer precisamente haciendo los que se suban a un avión moderno y sin peligro para sus vidas ni para su familia. Y ojalá me inviten a subirme en uno de esos, allá estaremos”, detalló el presidente Petro.