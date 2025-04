La Fiscalía abrió investigación por la llamada “operación desastre” que lideró el general Pedro Sánchez, hoy ministro de Defensa 

“Pedro Arnulfo Sánchez Suárez es o no penalmente responsable en calidad de comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) en el operativo fallido contra el Clan del Golfo (AGC), en Segovia, departamento de Antioquia (febrero de 2024), los cuales —por razones de seguridad— los mismos no se atreven a poner en conocimiento directo de las autoridades competentes”, señala la denuncia.

“La inteligencia sobre la estructura no fue clara en el briefing , no se tenía clara la cantidad de bandidos que se encontraban sobre el objetivo (…). En las zonas, todas las partes altas sobre el terreno, la estructura ya las tenía localizadas y controladas. Esta información, la inteligencia, nunca la tenía clara o precisa”, explicaba el documento RDA.

“No se contó con el apoyo aéreo en el momento del combate, unidades comprometidas. No se contó en la FRI (Fuerza de Reacción Inmediata), en el lugar donde se ocasionaron los combates, y no se contó con el apoyo adecuado a lo planeado y solicitado por la unidad en combate, no fue efectiva y ejecutada por el comando superior”, señala el RDA.