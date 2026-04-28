El aeropuerto El Dorado de Bogotá ha sido cerrado en dos oportunidades en la noche de este martes 28 de abril, informaron fuentes de la terminal aérea a SEMANA.

El atentado sucedió horas después de que el Estado Mayor Central de las disidencias reconociera su autoría de la masacre de 20 personas en Cajibío.

El primer cierre fue sobre las 6:30 p. m. y el segundo hacia las 7:30 p. m. ante el sobrevuelo de drones. Hacia las 7:38 p. m. las operaciones aéreas retornaron a la normalidad.

Uno de los casos quedó evidenciado en un audio compartido a este medio, de un vuelo entre Quibdó y Bogotá, en el que la capitana de la aeronave explicó que la demora no obedecía a fallas de la aerolínea, sino al cierre temporal del aeropuerto capitalino por la presencia de drones en el espacio aéreo.

“En estos momentos y desde hace más o menos una hora, hay drones sobrevolando el aeropuerto que han llevado a que el aeropuerto cierre”, señaló la piloto durante el anuncio realizado a los viajeros antes del despegue.

Según explicó, la situación provocó afectaciones en distintas operaciones aéreas, pues varias aeronaves tuvieron que permanecer en espera o incluso dirigirse hacia aeropuertos alternos mientras se restablecían las condiciones de seguridad en Bogotá.

Video | Alerta por peleas callejeras de domiciliarios cerca del parque de la 93: exigen al alcalde Galán mano dura

La comandante también dijo que, aunque al principio se dio una hora aproximada de salida, los pasajeros tuvieron que bajarse temporalmente del avión debido a las altas temperaturas dentro de la cabina y a la falta de claridad sobre cuándo se abriría de nuevo el aeropuerto.

“Es posible que lleguemos al espacio aéreo del Dorado y nos pongan a sostener [vuelo] mientras esperamos un turno en la aproximación”, indicó la capitana, quien además explicó que la aeronave cargó combustible adicional ante la posibilidad de permanecer en espera o tener que desviarse a otro terminal aéreo.

La tripulación insistió en que todas las medidas adoptadas obedecían estrictamente a protocolos de seguridad.

“Todo lo que hace la Aeronáutica Civil y la compañía es para la seguridad de todos nosotros”, agregó la piloto en el mensaje entregado a los viajeros.

Entretanto, pasajeros reportaron retrasos en distintas rutas, mientras la Aeronáutica Civil dio más detalles de lo sucedido.

Las autoridades aeroportuarias hicieron un llamado a los viajeros para que consulten con sus aerolíneas el estado de los itinerarios, debido a posibles retrasos y reprogramaciones derivadas de la contingencia registrada este lunes en la terminal aérea de Bogotá.

Asimismo, el organismo estatal insistió en que operar drones cerca de aeropuertos representa un grave riesgo para la seguridad aérea y recordó que esta práctica está prohibida.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, se pronunció por medio de su cuenta de X, asegurando que las unidades militares y policiales adelantan los protocolos pertinentes para garantizar la seguridad.