Nuevo atentado con carrobomba en la vía Panamericana, a la altura de Mondomo, en Cauca: la vía fue cerrada

“Acabaron de estallar una bomba aquí, en La Agustina, no se metan, lo acabaron de estallar”. El mensaje es de una persona que grabó el momento en que las llamas consumían un carrobomba detonado en la vía Panamericana, la tarde de este martes, 28 de abril.

El atentado, uno más de los más de 30 que han sacudido a esa región del occidente de Colombia desde el viernes pasado, ocurre horas después de que las disidencias emitieran un comunicado atribuyéndose la masacre de 20 personas en Cajibío, a través de la detonación de explosivos, en hechos del sábado.

Ese trágico episodio también sucedió en la vía Panamericana, pero a la altura de la vereda El Túnel, de Cajibío, a unos 46 kilómetros del lugar donde los delincuentes decidieron estallar el vehículo esta tarde.

Aún no se conoce un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido; sin embargo, hace parte de esa escalada de terrorismo que han tenido que enfrentar las autoridades y sufrir las comunidades.

Precisamente, Ana Luz Valencia, representante del consejo comunitario de Cajibío, habló sobre lo sucedido el sábado.

“Para nosotros, como territorio de paz, es muy triste lo que estamos viviendo en este momento, es muy duro para nosotros la cantidad de víctimas que deja ese conflicto, un conflicto que no es nuestro, un conflicto que son personas que no le hacen daño a nadie, personas trabajadoras, madres de familia, padres de familia que dejan niños huérfanos. Es algo doloroso, muy triste para el territorio”.

Por su parte, el Estado Mayor Central, que según el Ministerio de Defensa está bajo el mando de Iván Mordisco y alias Marlon, dijo que el asesinato de esas 20 personas fue un “error”.

Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias Marlon, señalado cerebro de la escalada terrorista en Cauca y Valle. Foto: Ejército y redes sociales.

“No ocultamos nuestros errores y nuestro dolor”, se lee en un comunicado de esa agrupación tras el atentado terrorista, el cual fue divulgado este martes.

“Debemos asumir la responsabilidad política por este error táctico, que no tiene justificación alguna. Ofrecemos nuestras más sentidas condolencias a las víctimas y sus familias; desde el primer momento nos pusimos a disposición de las comunidades afectadas y así seguiremos”, manifestaron.

Esta es la lista oficial de las víctimas mortales del atentado en Cajibío, muchos eran adultos mayores