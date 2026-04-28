Disidencias de Mordisco reconocen autoría de atentado terrorista en Cajibío, Cauca: “No ocultamos nuestros errores”

Este lunes, el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco, reconoció su autoría del sangriento atentado en Cajibío, Cauca.

Los hechos ocurrieron el pasado sabado, 25 de abril, cuando integrantes de esa agrupación ilegal provocaron congestión vehicular en la vía Panamericana, al pintar grafitis alusivos a su organización, con el obetivio atraer a las autoridades.

Así operaron las disidencias de Iván Mordisco en el atentado de Cajibío: pudo ser más grave

Cuando decenas de carros se vieron atascados por la acción, los delincuentes detonaron los explosivos.

“No ocultamos nuestros errores y nuestro dolor”, se lee en el comunicado de esa agrupación tras el atentado terrorista.

El grupo armado admitió lo que ya se sabía, que el atentado ocurrió en medio de una “acción propagandística sobre la vía Panamericana que derivó en una confrontación contra Fuerzas Militares en la vereda El Túnel”, en esa población del Cauca.

Sin embargo, llamó “incidente” a un cruel hecho que cobró las vidas de 20 personas, nueve de ellas adultas mayores.

Esta es la lista oficial de las víctimas mortales del atentado en Cajibío, muchos eran adultos mayores

También dijo que este hecho “causó la muerte y heridas a civiles, que no tienen ninguna vinculación con la guerra, muchos de ellos humildes campesinos conocidos”.

“Debemos asumir la responsabilidad política por este error táctico, que no tiene justificación alguna. Ofrecemos nuestras más sentidas condolencias a las víctimas y sus familias; desde el primer momento nos pusimos a disposición de las comunidades afectadas y así seguiremos”, anunció.

Esa guerrilla también señaló que el atentado “no puede entenderse fuera de la lógica de más de seis décadas de guerra interna, marcada por la ausencia de canales democráticos para las formas de oposición política o social, la concentración de la tierra y la riqueza, y la exclusión política del pensamiento divergente”.

En el mismo escrito, pidió que se le reconozca estatus político y pidió un desescalamiento de las confrontaciones con las Fuerzas Militares.

“Es hora de desescalar la confrontación; insistimos en la necesidad y urgencia de buscar modos de solución política que eviten el derramamiento de sangre de más colombianos, por ello, más allá de la instrumentación política y mediática que en campaña azuzan los coros guerristas de la ultraderecha para confundir y que los colombianos caigan en la trampa de la venganza y horror de la guerra”, manifestó esa organización delincuencial.

“Reconocer nuestros errores no nos hace menos responsables de los actos, como tampoco callarnos ante la constante agresión que silenciosamente se ha desarrollado sobre zonas rurales por parte de las Fuerzas Militares y sus aliados paramilitares con sectores serviles que se lucran de la guerra”, señalaron.

“No podemos ocultar, ni justificar el error cometido, nuevamente a los familiares de las víctimas y a las comunidades afectadas en esta acción, nuestro más profundo sentimiento de condolencias y nuestra disposición para reparar hasta donde nos lo permitan, el dolor causado”, puntualizó.

Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias Marlon, señalado cerebro de la escalada terrorista en Cauca y Valle. Foto: Ejército y redes sociales.

El Gobierno Petro no dudó atribuir este atentado a esa facción armada al mando de alias Marlon e Iván Mordisco, por quienes ofrecen hasta 5 mil millones de pesos de recompensa.