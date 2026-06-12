Ejército destruye 40 explosivos en el Cauca en una semana: buscaban atacar a la Fuerza Pública y comunidades

Las operaciones militares en el departamento del Cauca no han cesado en medio del accionar de los grupos armados ilegales que imponen su terror. El Ejército Nacional dio a conocer este viernes, 12 de junio, que sus hombres lograron desactivar al menos 40 artefactos explosivos en diferentes puntos de esta zona de Colombia con los que buscaban afectar a la Fuerza Pública y a las comunidades.

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“La Tercera División del Ejército Nacional logró la ubicación y destrucción controlada de artefactos explosivos improvisados y munición sin detonar en zonas rurales de los municipios de Inzá, López de Micay y Argelia, Cauca”, explicó el Ejército Nacional.

Y es que la ubicación de estos artefactos explosivos se dio gracias a la labor del equipo de antiexplosivos y a las labores permanentes de control territorial que desarrollan las unidades militares en diferentes sectores del Cauca.

Operaciones militares en el Cauca. Foto: Ejército Nacional de Colombia.

“En la vereda El Sinaí, municipio de Inzá, las tropas ubicaron y destruyeron dos artefactos explosivos improvisados tipo cilindro que, al parecer, habrían sido abandonados por integrantes del GAO-r estructura Dagoberto Ramos Ortiz”, detalló la institución.

De igual manera, precisaron que “una acción oportuna realizada por personal especializado del Grupo EXDE, que evita una posible afectación contra la población civil y las unidades militares que desarrollan operaciones en esta zona del oriente caucano”.

De igual manera, en zona rural del municipio de López de Micay fueron neutralizados tres cilindros de 60 libras acondicionados con explosivos que pertenecerían a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

“Estos elementos representaban una amenaza para la seguridad de las comunidades y de la Fuerza Pública desplegada en este sector del litoral caucano”, precisaron.

Así mismo, en el sector de La Ceiba, corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, fueron ubicadas tres minas antipersonales y una granada de 40 milímetros sin detonar.

Las disidencias de las Farc colocan explosivos en el Cauca contra la Fuerza Pública y las comunidades. Foto: AFP

De acuerdo con las primeras verificaciones, estos elementos pertenecerían a la compañía Fardey Díaz de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

“La labor de desminado operacional que desarrolla la Vigésima Novena Brigada y la Fuerza de Despliegue Rápido No. 4 continúan salvando vidas, devolviendo la tranquilidad a las comunidades”, agregó.

Durante la última semana, las tropas de la Tercera División neutralizaron 40 artefactos explosivos en diferentes municipios del Cauca, resultado que refleja la permanente amenaza que representan estos medios ilícitos para las comunidades y el esfuerzo sostenido de las unidades militares para proteger la vida, la integridad y la movilidad de la población.

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El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones militares sostenidas en el departamento del Cauca, empleando todas sus capacidades para neutralizar amenazas, proteger a la población civil y contribuir a las condiciones de seguridad y estabilidad en el territorio.