Hallan con vida a cuatro policías que desaparecieron buscando un dron en el Cauca

Este martes, 28 de julio, integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía Nacional encontraron con vida a sus cuatro compañeros que estaban desaparecidos hace más de 24 horas en el cerro Santana en El Tambo, Cauca, cuando buscaban un dron.

Angustiosa búsqueda de cuatro policías que fueron en busca de un dron, que se les cayó, y permanecen desaparecidos en El Tambo, Cauca

De acuerdo con la información conocida por SEMANA, los policías fueron hallados con vida, pero descompensados en su estado de salud. Se trata del mayor Andrés Felipe Sánchez Sánchez y los patrulleros Kevin Enrique Viloria Jiménez, Juan David Atilano Peña y Franklin Esneider Moreno, quienes desaparecieron desde la mañana del domingo 26 de julio.

Los uniformados habrían comenzado la jornada con el sobrevuelo de un dron hacia las 6:00 a. m. Treinta minutos después, perdieron contacto con el aparato, el cual perdió su señal y fue reportado como extraviado hacia las 6:30 a.m.

El oficial, preocupado por el aparato, salió a buscarlo con otros 13 uniformados. Rastrearon en un espacio de aproximadamente 20 kilómetros sobre la vía que conduce desde ese cerro a una vereda llamada La Romelia, donde hay fuerte presencia de grupos armados ilegales.

Drones en poder de la Policía. Imagen de referencia. Foto: Policía Nacional

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Según el informe conocido por este medio, hacia las 11:00 a. m., el mayor Sánchez habría ordenado a 11 de sus hombres que regresaran a la unidad, pues tenía asignado turno de servicio y él se internó en zona montañosa para continuar la búsqueda del dron.

En la Policía, creen que el mayor y sus tres patrulleros avanzaron unos 5 kilómetros en zona boscosa, pero allí perdieron contacto con el grupo de los otros 11 uniformados. Hacia las 12:18 p. m. se reportó su última comunicación radial; en esta indicó que modularía cada 15 minutos para mantener al tanto a sus hombres sobre su ubicación, pero esto no sucedió.

Angustiados por sus compañeros, hacia las 4:00 p. m., otros tres policías y un militar se internaron en la montaña, pero no los hallaron. A la base regresaron 90 minutos después los dos primeros buscadores y los otros dos 70 minutos después. Sus esfuerzos fueron infructuosos.