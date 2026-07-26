Abelardo De La Espriella lanza mensaje tras atentados en el Cauca: “Serán sus últimas acciones en la impunidad”

La ola de violencia causada por grupos armados ilegales en el occidente del país generó una reacción de rechazo del presidente electo, Abelardo De La Espriella, quien les envió un mensaje contundente a los criminales.

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“Los narcoterroristas vuelven a atacar cobardemente en Popayán. Esas serán sus últimas acciones en la impunidad”, señaló el mandatario electo, quien, hasta el momento, tiene planeado hacer su posesión en esta zona del país.

De La Espriella aseguró, a través de un mensaje en sus canales digitales, que a partir del próximo 7 de agosto, día de su posesión, los habitantes del Cauca y de todo el país “recuperarán la tranquilidad”.

“Tendrán el respaldo de su Gobierno y la protección permanente de su Fuerza Pública. Estamos listos para cumplir nuestra misión. Someteremos a quienes durante años se creyeron intocables”, manifestó el mandatario electo.

Finalmente, señaló que “nunca más los criminales impondrán el miedo, ni los colombianos quedarán indefensos frente al terrorismo y al crimen”.

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