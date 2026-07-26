Consejo de Estado admite demanda de nulidad contra la elección de Abelardo De La Espriella como presidente

A estudio pasará la demanda interpuesta por Luis Guillermo Pérez Casas, quien presentó una acción jurídica contra la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que declaró como ganador en las elecciones de segunda vuelta en Colombia a Abelardo De La Espriella.

Así lo decidió el Consejo de Estado, al admitir la demanda, lo que de inmediato indica que será estudiada para definir si hay o no lugar a la nulidad electoral que solicita el peticionario.

La pretensión concreta es dejar sin efectos la declaración de elección de Abelardo Gabriel De La Espriella Otero como presidente de la República para el periodo constitucional 2026-2030, señala el documento.

El estudio lo realizará la Sala Quinta del alto tribunal, luego de que se estableciera que la acción jurídica reúne todos los requisitos legales para ser admitida.

Dentro de las actuaciones ordenadas por el Consejo de Estado, luego de decidir la admisión de la demanda, están las de notificar a Abelardo Gabriel De La Espriella Otero, al igual que al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio Público.

Escrutinio de votos en elecciones en las que Abelardo de la Espriella resultó electo como presidente de Colombia. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

El alto tribunal establece además que la parte demandada y las autoridades vinculadas dispondrán de quince días para contestar la demanda, contados a partir de la notificación personal del auto o la publicación del aviso correspondiente.

Adicionalmente, el Consejo de Estado requirió al CNE para que alegue e informe sobre la copia de los antecedentes administrativos del acto demandado durante el término fijado para la contestación.

Gustavo Petro publicó la demanda de nulidad con la que pretende tumbar la elección de Abelardo De La Espriella

mm