Abogado denuncia que suplantaron su firma en concepto enviado al Congreso sobre elección de contralor

El reconocido abogado constitucionalista, Juan Manuel Charry, le envió una carta al presidente del Senado, Honorio Henríquez, para advertirle que su firma “no emitió” el concepto que alertaba supuestas inhabilidades sobre dos de los candidatos favoritos para llegar al cargo que ocupa actualmente Carlos Hernán Rodríguez.

Dicho documento indicaba que el actual personero distrital de Bogotá, Andrés Castro Franco, y el exvicecontralor general, Carlos Mario Zuluaga, quedarían descartados del concurso por supuestas inhabilidades que se encuentran plasmadas en la Constitución.

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Sin embargo, el abogado Charry manifestó en la carta que le envió al Congreso: “Ese concepto no fue emitido por la firma de abogados, como tampoco por mi parte, por lo que ruego tenga en cuenta esta manifestación en relación con cualquier efecto que pueda tener el supuesto e irregular concepto fechado 3 de junio de 2026”.

El experto constitucionalista también le pidió al presidente del Senado que traten de aclarar la situación para identificar a quienes utilizar el nombre de su firma para presentar un concepto que “pudiera afectar el proceso de elección del Contralor”.

Esta situación podría terminar hasta en acciones penales contra las personas que construyeron y enviaron el documento al Congreso.