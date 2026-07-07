Esta es la información que la Contraloría entregará en mesa técnica a José Manuel Restrepo, vicepresidente electo

Para las 3:00 de la tarde de este miércoles 8 de julio quedó programada la mesa técnica convocada por la Contraloría General de la República con el viceministro electo, José Manuel Restrepo Abondano.

"La autoridad electoral competente ya se pronunció: el presidente electo es Abelardo De la Espriella". Vicecontralor general, Carlos Salgado, se pronunció sobre la suspensión del empalme. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/QY8o8ak8Jz — Revista Semana (@RevistaSemana) July 7, 2026

En la trascendental reunión, que se realizará en la sede principal de la Contraloría en el occidente de Bogotá, el contralor general encargado, Carlos Enrique Salgado Betancourt, le entregará un completo informe.

Los contralores delegados, según se pudo establecer, ya recolectaron la información sobre los principales casos en los que han encontrado irregularidades en los últimos años.

“La autoridad electoral competente ya se pronunció, el presidente electo es Abelardo De La Espriella”: vicecontralor general se pronunció sobre la suspensión del empalme

Así mismo, se le entregará información sobre las alertas que se han emitido frente al manejo de los recursos públicos.

“He dado la orden perentoria a todos los delegados de la Contraloría que preparen la elaboración de diagnósticos sectoriales”, indicó este martes el contralor general encargado.

En el informe se encuentra, además, el top de entidades estatales vigiladas y las problemáticas coyunturales.

La reunión se realizará en la sede principal de la Contraloría en el occidente de Bogotá. Foto: Colprensa

“Se trata de información construida desde la vigilancia fiscal, basada en evidencia técnica de acompañamiento sectorial, un espacio que responde al deber institucional de proteger los recursos públicos”, indicó.

Esta información, según fuentes consultadas, es clave para el proceso de empalme que adelanta el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

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Los datos recopilados le permitirán realizar un diagnóstico frente a diversos temas y la revisión de puntos fundamentales frente al estado de los recursos del Estado y la contratación pública.

Sin embargo, el contralor general encargado aseveró que la mesa técnica que se instalará “no sustituye el proceso de empalme. No somos nosotros los llamados a hacerlo, es el gobierno saliente y el gobierno entrante quienes de manera armónica y responsable deben realizar el seguimiento. La Contraloría lo que hará es suministrar una guía e información de la que dispone para facilitar el diagnóstico actual del país”.

Respuesta al Ministro de Transporte

En medio de la rueda de prensa, el contralor general encargado respondió una publicación hecha por el ministro de Transporte, Antonio Sanguino.

ANUNCIO DE SUSPENSIÓN DE LA MESA DE EMPALME DEL SECTOR TRABAJO



Por instrucción del ministro de Hacienda y jefe del proceso de empalme, Germán Ávila, encargado por nuestro presidente @petrogustavo, me permito informar a las trabajadoras, los trabajadores, los empresarios y al… https://t.co/bWcakunNDG — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) July 7, 2026

En un extenso mensaje en su cuenta personal de X, Sanguino aseguró que han actuado de manera “transparente” durante estos cuatro años.

“Tanto la Procuraduría General como la Contraloría General conocen de primera mano la gestión de estos cuatro años y saben que este Gobierno no tiene nada que ocultar. Como Gobierno del Cambio hemos actuado con altura democrática y con pleno respeto por la voluntad popular, conscientes de que representamos a millones de colombianos”, trinó Sanguino.

El vicecontralor general, Carlos Salgado, le respondió al ministro del Trabajo, quien aseguró que la gestión del Gobierno ha sido "transparente". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/0RNaq5RzVo — Revista Semana (@RevistaSemana) July 7, 2026

Para el jefe del ente de control, esta entrega de informes es el trámite normal, por lo cual se ha pedido toda la información sobre las gestiones realizadas a cada entidad.

“El Ministro tiene la certeza que ha suministrado toda la información, me parece fabuloso, me tranquiliza, y esperemos que los resultados de la Contraloría así lo ratifiquen”, señaló.