Abelardo De La Espriella envió mensaje directo a Gustavo Petro: “Vine a enfrentar, a derrotar y a castigar a ese sujeto”

En uno de los apartes de la declaración que dio este martes 7 de julio, por medio de sus redes sociales, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, aprovechó ese espacio para lanzar una fuerte advertencia al mandatario saliente Gustavo Petro.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, denuncia que “Gustavo Petro tiene un plan para quedarse en el poder a través de un golpe de Estado”

De La Espriella le recordó a Petro la promesa que hizo en campaña antes de ganar las elecciones presidenciales en las urnas, y expresó que ya ha venido cumpliendo varias de ellas.

“Vamos a defender la Constitución y el Estado de derecho como corresponde. Por eso no acepté, queridos compatriotas, reunirme con Petro. Todo en él es falsedad y marrulla. Con los enemigos de la patria no se debe contemporizar. Como lo dije en campaña, vine a enfrentar, a derrotar y a castigar a ese sujeto”, expresó el de la Patria Milagro.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, insistió en que vino a derrotar y castigar a Gustavo Petro: “Él sabe que lo haré pagar, en el marco de la ley, todos sus delitos y por eso tiene pánico y terror”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/X1I3lrxrir — Revista Semana (@RevistaSemana) July 7, 2026

Y afirmó en su intervención en redes sociales: “Ya cumplí las dos primeras partes de esa sentencia. Él sabe que lo haré pagar en el marco de la ley todos sus delitos y por eso tiene pánico y terror. No me pidan, compatriotas, que sea políticamente correcto. Yo no soy político, por eso hablo de frente. No se puede hacer empalme con un gobierno que desconoce el triunfo del gobierno entrante”.

“Petro, su heredero y quienes los están secundando en este despropósito no son demócratas. De la que se salvó Colombia. Gracias a Dios los derrotamos. Petro y Cepeda no saben con quién se enfrentan. Por defender la voluntad popular, el orden, la institucionalidad, la Constitución, seré implacable y contundente. Esa narrativa del supuesto fraude es la excusa para incendiar el país”, recalcó De La Espriella.

Además, manifestó de manera directa: “Quiero que sepan que seré un tigre defendiendo a Colombia de los golpistas, que nadie dude de ello. Hoy, casualmente, queridos compatriotas, se conmemoran 35 años de la promulgación de la Constitución política”.

En esa declaración, el presidente electo aseguró: “En el momento en el que casi 13 millones de colombianos me acompañaron a derrotarlo a él y a su testaferro político, Petro y Cepeda iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder. Y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado. En las últimas horas, el plan ha escalado. Petro, atribuyéndose competencias que son propias del órgano electoral, ha desconocido mi elección, mi credencial como presidente electo y, basado en peroratas y fantasías, ha dicho que no reconoce mi triunfo y, por el contrario, se lo otorga de manera olímpica a Cepeda”.

“Por su parte, Cepeda, jugando al policía bueno, llama a la desobediencia civil para no reconocer los votos que, en democracia, en libertad, el pueblo colombiano depositó en las urnas para convertirme en presidente de todos. Miren, que nadie se llame a engaños. No hay resistencia pacífica cuando se trata de justificar un golpe de Estado”, recalcó De La Espriella.

Petro reacciona a la orden de Abelardo De La Espriella de suspender el empalme: reveló que le pidieron permanecer en el poder

La declaración se dio en medio de una crisis que estalló en el proceso de empalme entre el gobierno saliente y el entrante, trámite que hasta hoy está suspendido.