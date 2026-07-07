Carlos Alonso Lucio vaticinó qué pasará de aquí al 7 de agosto: “No me cabe la menor duda”

En El Debate de SEMANA, Carlos Alonso Lucio, integrante del equipo de transición del presidente electo, Abelardo De La Espriella, vaticinó que este asumirá el poder el próximo 7 de agosto junto a su vicepresidente José Manuel Restrepo, más allá de las trabas desde el petrismo.

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“Una cosa es lo que intente Gustavo Petro y otra cosa es lo que realmente va a ocurrir. A mí no me cabe la menor duda de que el presidente Abelardo De La Espriella y el vicepresidente, José Manuel Restrepo, van a posesionarse de hoy en 30 días, el 7 de agosto”, dijo Alonso Lucio.

Así mismo, Alonso Lucio recalcó en El Debate que el presidente Gustavo Petro busca “atornillarse en el poder y no lo va a lograr”.

“Y no lo va a lograr porque la victoria electoral democrática del presidente Abelardo es clara institucionalmente, es clara ante el pueblo colombiano, es clara ante la comunidad internacional y es clara ante las Fuerzas Armadas”, agregó.

A propósito, Alonso Lucio recordó que las Fuerzas Armadas de Colombia tienen el deber de velar por el orden constitucional. “Por eso, el presidente, en la alocución de hace unos minutos, le expresa un mensaje absolutamente claro a las Fuerzas Armadas de Colombia y les dice: ‘Mire, su verdadero rector es la Constitución Política colombiana. Y cualquier orden delirante, anticonstitucional, torpe, de Gustavo Petro, no debe ser atendida’. Y yo estoy seguro de que al interior del espíritu y el profesionalismo y el juramento de los militares, policías y distintas Fuerzas Armadas, van a cumplir con la Constitución”.

De tal modo, el director programático del presidente electo, Abelardo De La Espriella, dejó claro en El Debate que una cosa es lo que intente Petro y otra “lo que realmente va a ocurrir”.

Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevistando en El Debate a Carlos Alonso Lucio, director programático del presidente electo Abelardo De La Espriella. Foto: Alejandro Acosta

A propósito de lo que dijo anteriormente Alonso Lucio, De La Espriella le pidió este martes, 7 de julio, a los integrantes de las Fuerzas Armadas que cumplan con “su juramento de proteger la Constitución y la democracia y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario".

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“A la comunidad internacional, le reitero la petición que hice durante la campaña. Les pido que estén vigilantes, atentos y respaldándonos hasta que haya cesado el intento de golpe de Estado que están dando Gustavo Petro e Iván Cepeda. Al pueblo colombiano, resistencia, queridos compatriotas, no podemos dejarnos arrebatar lo que en épica batalla democrática logramos en las urnas el pasado 21 de junio. Resistamos, que el 7 de agosto está cerca. Dios, el voto y la democracia hablaron", manifestó De La Espriella hoy, martes, luego de dar la orden a su equipo de transición de suspender el empalme con el Gobierno Petro.