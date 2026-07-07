Asobancaria rechaza declaraciones de Gustavo Petro al desconocer resultados electorales: “Grave riesgo”

El Gobierno saliente de Gustavo Petro está envuelto en una nueva polémica luego de que el mandatario publicara un trino la noche del pasado 6 de julio asegurando que no reconocía la victoria de Abelardo De La Espriella, quien registró una ventaja en las urnas frente al candidato Iván Cepeda, representante del continuismo de Petro.

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“El presidente de Colombia no reconoce la legitimidad del gobierno entrante. Abelardo no ganó las elecciones”, fue uno de los apartes del largo trino del mandatario, que desató una reacción de distintos sectores políticos del país.

De izquierda a derecha: Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro. El presidente electo ordenó suspender el empalme con el Gobierno saliente. Foto: Montaje El País

En medio de este agitado escenario, han sido varios los gremios que se han pronunciado. Uno de ellos fue la Asociación Bancaria y de entidades financieras de Colombia, Asobancaria, que rechazó las recientes declaraciones del mandatario, al cuestionar la legitimidad del Gobierno electo y sostener que el ganador de la contienda habría sido el candidato Iván Cepeda.

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Indican que dichas afirmaciones contrarían la decisión soberana de los colombianos y ponen en grave riesgo la estabilidad democrática e institucional del país.

“La elección fue verificada y declarada oficialmente por la organización electoral, tras agotar el escrutinio previsto en la ley y con el acompañamiento de veedurías internacionales. Abelardo De La Espriella es el presidente electo de Colombia y respaldamos plenamente su legitimidad”, indicó.

Asobancaria aseguró que la elección presidencial fue verificada por las autoridades electorales y respaldó la legitimidad del mandatario electo. Foto: El País

El gremio agregó además que, en un Estado de derecho, las inconformidades se tramitan ante las autoridades competentes, por los mecanismos que establecen la Constitución y la ley, y no mediante pronunciamientos que socavan las instituciones.

Finalmente, Asobancaria detalló que reitera su compromiso con la democracia, la separación de poderes y el respeto a la legalidad. La certidumbre institucional es condición indispensable para la confianza, el crecimiento, la inversión y el empleo.

“Invitamos respetuosamente al Gobierno nacional a adelantar una transición ordenada y de buena fe con el equipo del presidente electo, que garantice la continuidad de las funciones del Estado y la posesión presidencial el 7 de agosto, como lo ordena la Constitución”, dijo el gremio.

La Asociación Bancaria advirtió que desconocer los resultados oficiales, por parte de Petro, poniendo en duda la victoria de De La Espriella, pone en riesgo la estabilidad democrática e institucional del país. Foto: AFP / SEMANA

Finalmente, detalló que la entrega pacífica del poder es una de las tradiciones más valiosas de nuestra vida republicana, un patrimonio de todos los colombianos que no puede sucumbir ante el delirio de unos cuantos.