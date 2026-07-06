Intervienen Caja de Compensación Comfamiliar Atlántico; sale el director y nombran nueva administración

La Superintendencia del Subsidio Familiar ordenó este lunes la intervención administrativa de la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Atlántico, una decisión que implica cambios inmediatos en la dirección y en el órgano de gobierno de la entidad.

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La medida fue adoptada por el organismo de inspección y vigilancia, bajo las directrices del Ministerio del Trabajo, encabezado por el ministro Antonio Sanguino.

La diligencia se llevó a cabo durante la tarde de este 6 de julio en la sede principal de Comfamiliar, ubicada en la calle 48 No. 43-104, en el centro de Barranquilla, hasta donde llegó un grupo de funcionarios de la Superintendencia con la resolución que oficializa la intervención.

MinTrabajo respaldó el proceso de intervención realizado a lo largo de la jornada. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Como parte de la medida cautelar de carácter temporal, la Superintendencia ordenó la remoción del director administrativo de la Caja, Herber Mantilla Gómez, quien deja el cargo de manera inmediata mientras se desarrolla el proceso de intervención.

Asimismo, fueron separados de sus funciones todos los integrantes del Consejo Directivo de Comfamiliar Atlántico, con el propósito de permitir la implementación de las acciones administrativas contempladas dentro del proceso de vigilancia especial.

Herber Mantilla, director administrativo de Comfamiliar Atlántico entregó detalles. Foto: Suministrada - API

En reemplazo de la anterior dirección, la Superintendencia designó como directora administrativa encargada a María Teresa Carvajal Aguirre, quien asumirá la conducción de la entidad durante el periodo establecido en la medida cautelar.

De acuerdo con la resolución notificada por los funcionarios del ente de control, la intervención tendrá una duración inicial de doce meses. Durante ese tiempo, la gestión de la directora encargada será objeto de evaluaciones semestrales, con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos trazados por la Superintendencia y determinar la continuidad de las medidas adoptadas.

Este tipo de actuaciones hacen parte de las facultades legales del organismo para garantizar el adecuado funcionamiento de las cajas de compensación familiar y proteger los recursos destinados a los trabajadores afiliados y sus beneficiarios.

Pronunciamiento de Comfamiliar Atlántico

Comfamiliar Atlántico aseguró que recibió la notificación de la intervención hacia las 5:00 de la tarde, cuando funcionarios de la Superintendencia del Subsidio Familiar ingresaron a las instalaciones de la entidad para informar la expedición de la Resolución 0527 del 6 de julio de 2026, mediante la cual se ordenó la intervención administrativa total y la remoción de su director administrativo y del Consejo Directivo.

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La caja de compensación manifestó su “profunda preocupación” por la forma en que se adelantó el procedimiento y afirmó que existen cuestionamientos jurídicos relacionados con el respeto al debido proceso. Según la entidad, su equipo jurídico revisará la actuación y ejercerá los mecanismos legales que considere pertinentes.

Comunicado de Comfamiliar Atlántico. Foto: Montaje Semana

En el documento, Comfamiliar sostiene que la resolución desconoce una suspensión ordenada por el Consejo de Estado sobre el artículo 97 del Decreto 341 de 1988.

Finalmente, la entidad aseguró que interpondrá los recursos y acciones que le permite la ley para defender sus derechos y reiteró su compromiso con los trabajadores, las empresas afiliadas y las familias beneficiarias en el Atlántico. También indicó que continuará informando sobre el desarrollo del proceso a través de sus canales oficiales.