SuperSalud ordena cierre de la Clínica Láser Surgical en Bogotá: clausuraron servicios tras reabrirla sin autorización

La Superintendencia Nacional de Salud se pronunció este sábado 6 de junio, tras ordenar la clausura de los servicios de cirugía plástica y estética, además del servicio farmacéutico de la Clínica Láser Surgical, en Bogotá.

El hecho se dio luego de evidenciar que la institución incumplió una medida cautelar, la cual le prohibía prestar servicios hasta verificar el cumplimiento de las condiciones de habilitación exigidas para atender a los pacientes de manera segura.

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El organismo actuó luego de que recibiera denuncias de ciudadanos ante la SuperSalud que alertaban sobre una posible prestación irregular de servicios por parte de la institución.

La Supersalud ordenó el cierre de los servicios de cirugía plástica, estética y farmacia de la Clínica Láser Surgical por incumplir una medida cautelar. Foto: La Supersalud ordenó el cierre de los servicios de cirugía plástica, estética y farmacia de la Clínica Láser Surgical por incumplir una medida cautelar.

Luego de verificar la situación de la Clínica, se encontró que se habían reabierto los servicios de cirugía plástica y estética, anestesia y farmacia, pese a que tenía una orden de la entidad que le impedía prestar servicios hasta demostrar que cumplía con los requisitos exigidos para garantizar una atención segura.

Para la Supersalud, esta situación constituyó un incumplimiento de la orden impartida, ya que la clínica registró novedades de apertura y oferta de servicios sin que existiera una verificación previa por parte de la autoridad sanitaria.

Luego de los hechos, la entidad volvió a la clínica el pasado 5 de junio, con el fin de realizar acciones de inspección y vigilancia.

Sin embargo tuvo que acudir con la Policía Nacional debido a que la institución no permitía el ingreso de los funcionarios encargados de la verificación, situación que constituye una obstrucción a las funciones de inspección y vigilancia de la entidad.

Nuevas denuncias ciudadanas llevaron a la Supersalud a verificar la situación de la Clínica Láser Surgical, donde encontró presuntas irregularidades en la prestación de servicios. Foto: La Supersalud ordenó el cierre de los servicios de cirugía plástica, estética y farmacia de la Clínica Láser Surgical por incumplir una medida cautelar.

“Estas situaciones exponen a los pacientes a un alto riesgo, al incrementar la posibilidad de complicaciones durante la atención e incluso comprometer su vida por el incumplimiento de los estándares exigidos para la prestación segura de los servicios de salud”, precisó la normativa.

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Detallaron que las irregularidades fueron clasificadas como críticas y la Supersalud asumirá la competencia preferente para hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas.

La autoridad sanitaria advirtió que la reapertura de servicios sin verificación previa podría poner en riesgo la seguridad y la vida de los pacientes. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Los hechos se dan luego de que hace algunas semanas, se hiciera sonoro un caso de negligencia por parte de una supuesta clínica que prestó servicios de cirugía y que dejó a una víctima mortal.