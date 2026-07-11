SuperSalud asegura que hubo reducción de las PQR por reclamaciones

Desde la Superintendencia Nacional de Salud afirmaron, a través de un informe, que hubo una reducción de las PQR entre enero y junio de 2026, tanto de las reclamaciones generales, como de aquellas relacionadas con fallas en la entrega de medicamentos a los pacientes.

“Las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) relacionadas con la entrega de medicamentos mantienen una tendencia a la baja. Entre enero y junio de 2026 se redujeron cerca del 22 %, al pasar de 44.706 a 34.671 casos, mientras que en los últimos tres meses la disminución fue del 20,4 %, al pasar de 43.576 a 34.671 reclamaciones”, según reportaron desde esa entidad.

Daniel Quintero, superSalud, responde a denuncias sobre escandaloso contrato para compra de tiquetes aéreos en plena crisis

En cuanto a las quejas generales del sistema de salud afirmaron que, entre marzo y junio de 2026, el número de reclamaciones pasó de 196.927 a 183.421, es decir, 13.506 quejas menos, lo que equivale a una reducción cercana al 7 %.

“Estos resultados coinciden con el fortalecimiento de las acciones de la Superintendencia en todo el país, especialmente a través del Plan 100, estrategia con la que la entidad ha realizado más de 1.000 inspecciones a gestores farmacéuticos y dispensarios para verificar la entrega oportuna de medicamentos, exigir planes de mejoramiento e imponer medidas cuando se evidencian incumplimientos", agregaron.

En tal sentido, desde esa entidad destacaron que las acciones de inspección, vigilancia y control que vienen adelantando se ven reflejadas en los resultados expuestos anteriormente.

“La Superintendencia Nacional de Salud continuará fortaleciendo las labores de inspección, vigilancia y control sobre los actores del sistema para consolidar la reducción de las reclamaciones, corregir las fallas identificadas y garantizar una atención cada vez más oportuna y de mejor calidad para los usuarios", concluyeron desde la Superintendencia Nacional de Salud a través de un comunicado revelado en las últimas horas.