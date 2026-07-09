El cáncer que muchos confunden con un simple bulto: así puede detectarlo a tiempo

Aunque el sarcoma es uno de los tipos de cáncer menos frecuentes, los especialistas advierten que su diagnóstico suele producirse cuando la enfermedad ya se encuentra en etapas avanzadas.

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Esto ocurre, en gran parte, porque sus primeros síntomas pueden pasar desapercibidos o confundirse con problemas de salud comunes, como un bulto sin aparente importancia.

Con motivo del Día Internacional del Sarcoma, que se conmemora cada 13 de julio, expertos hacen un llamado a reconocer las señales de alerta y consultar oportunamente al médico ante cualquier masa que crezca rápidamente, genere dolor o presente cambios en su tamaño.

Detectar este tipo de cáncer a tiempo puede mejorar las posibilidades de tratamiento y supervivencia.

El 13 de julio se celebra el Día Internacional del sarcoma. Foto: Cleveland Clinic

¿Qué es un sarcoma?

Los sarcomas son tumores malignos que se originan en tejidos como los músculos, la grasa, los tendones, los nervios, los vasos sanguíneos y los huesos. Debido a que estas estructuras están distribuidas por todo el organismo, la enfermedad puede aparecer en diferentes partes del cuerpo.

Aunque representan apenas entre el 1 % y el 2 % de los casos de cáncer en adultos, cada año se diagnostican más de 100.000 nuevos casos en el mundo. En Colombia, las cifras del Instituto Nacional de Cancerología indican que se presentan entre 300 y 400 casos nuevos de sarcomas de tejidos blandos anualmente.

Día Internacional del Sarcoma: especialistas hacen un llamado a no ignorar estos síntomas. Foto: Getty Images

Señales a las que debe prestarle especial atención

Uno de los principales problemas es que los síntomas suelen confundirse con afecciones comunes.

El doctor Sergio Cervera, especialista en cáncer de mama y tejidos blandos, explica que “no todos los bultos son cáncer, pero es importante observar su evolución. Si crece rápido, cambia de forma o genera dolor, lo recomendable es consultar al médico”.

Entre los principales signos de alerta se encuentran:

Un bulto o masa que aumenta de tamaño en pocas semanas o meses.

Una masa mayor de cinco centímetros, aproximadamente del tamaño de una mandarina pequeña.

Un bulto profundo, fijo o que no se mueve con facilidad.

Dolor persistente o sensación de presión.

Aumento del volumen de un brazo o una pierna sin causa aparente.

La reaparición de una masa después de haber sido retirada mediante cirugía.

Cuando el sarcoma se desarrolla en el abdomen, puede manifestarse con dolor abdominal persistente, sensación de llenura, aumento del tamaño del abdomen, náuseas, estreñimiento, pérdida de peso o incluso sangre en las heces.

Micrografía de células humanas de liposarcoma. Foto: Getty Images

¿Cuándo es necesario acudir al especialista?

Los expertos insisten en que no se debe esperar a que el dolor sea intenso para buscar atención médica.

“En Colombia vemos que los pacientes tardan en consultar al especialista. Un tumor mayor a cinco centímetros, fijo o doloroso, debe estudiarse con resonancia o biopsia”, advierte el doctor Cervera, quien agrega que insistir en una valoración adecuada puede marcar la diferencia en un diagnóstico temprano.

El especialista también aclara que ni los golpes ni la exposición al sol son causas comprobadas de este tipo de cáncer y que, en la mayoría de los casos, tampoco existe una relación con antecedentes familiares.

La enfermedad puede aparecer en diferentes partes del cuerpo. Foto: Getty Images

Debido a la complejidad de la enfermedad, el manejo del sarcoma requiere la participación de diferentes profesionales de la salud.

“El tratamiento del sarcoma requiere un equipo multidisciplinario: oncólogos, cirujanos y radioterapeutas trabajando juntos para lograr mejores resultados. Ningún paciente debe sentirse solo en este camino”, concluye el doctor Cervera.

La conmemoración del Día Internacional del Sarcoma busca precisamente aumentar el conocimiento sobre este cáncer poco frecuente, promover el diagnóstico temprano y recordar que un bulto que cambia con el tiempo nunca debe ser ignorado.