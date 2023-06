El increíble cambio de Diego Guauque tras ganar la primera batalla contra el cáncer; así luce el periodista de ‘Séptimo Día’

Tres semanas atrás, Diego Guauque dio a conocer a quienes han estado pendientes de su salud que venció el cáncer. Luego de algunas sesiones de quimioterapia y una intervención quirúrgica, al periodista de Séptimo Día se le extrajo un sarcoma en su abdomen. Hoy, su semblante es el de un hombre nuevo, incluso le volvió a salir cabello.

En su cuenta en Instagram, el periodista subió un video para hablar de cómo han transcurrido los últimos días desde la cirugía que le cambió la vida. Con una sonrisa de lado a lado y la energía de quien se ejercita, expresó cómo se siente.

Diego Guauque había dejado ver los 'estragos' de las cuatro quimioterapias a las que se sometió antes de la cirugía para la extirpación del sarcoma. - Foto: Instagram: @diego_reportero

“Hace veintitrés días estaba en plena cirugía, la cirugía más importante de mi vida. Hoy, como lo pueden ver, ya estoy mucho mejor. Avanzo en fisioterapia, en ejercicio y me siento mejor. Tengo más pelito, me está volviendo a crecer y estoy bien de ánimo”, dijo.

Diego Guauque también explicó qué fase del tratamiento continúa. A saber: aunque le retiraron el sarcoma, el equipo médico que lo ha estado atendiendo quieran hacer lo posible para que no queden residuos del cáncer que luego le puedan traer complicaciones de salud. Eso sí, lo más difícil, al parecer, ya pasó.

“¿Qué viene ahora? Posiblemente, una quimioterapia para barrer, por si quedaron algunos residuos tras la cirugía que eliminó ese sarcoma o, lo más probable, que vengan ciclos de radioterapia. A mí nunca me han hecho ciclos de radioterapia durante este semestre, entonces sería una novedad para mí, pero eso lo determinará el oncólogo esta semana”, contó el periodista.

Así lucía Diego Guauque antes del cáncer. - Foto: Caracol Tv, Séptimo Día

Pese a que todavía quedan sesiones de quimioterapia y radioterapia, Guauque se muestra positivo de cara a lo que viene. Lo más importante fue la extirpación del cáncer que lo aquejaba, un proceso para el que lo fueron preparando durante los últimos seis meses.

“Seguiré avanzando con mucha motivación, muy recuperado y con mucha buena fe y mucho optimismo porque el sarcoma me lo sacaron, eso es lo más importante. Me sacaron ese ‘bicho’, sin eso es un gran paso para cantar victoria y haber derrotado el cáncer. No fue fácil, falta la última etapa de sanación, pero vamos bien”, agregó.

“Ya no hay cáncer”: el grito de victoria de Diego Guauque

El pasado 6 de junio, una semana después de una intervención quirúrgica a la que fue sometido para la extracción del sarcoma, Diego Guauque reveló las buenas nuevas: ya no hay cáncer.

“Bueno, después de ocho días de un posoperatorio largo, difícil, doloroso y duro por fin tengo salida. Voy para la casa a hacer el proceso de sanación. Voy a comer comidita de la casa, la camita, seguir con este proceso. Gracias a Dios nos fue muy bien. La operación fue bien compleja, pero creo que salimos antes de lo esperado. Voy muy contento, sobre todo por quitarme el sarcoma. Se logró el objetivo. Ya no hay cáncer. Ya no hay sarcoma. Falta dar otra peleíta, pero ya casi todo esto termina, gracias”, dijo Diego Guauque en un video mientras sale de la clínica.

Diego Guauque saliendo del hospital tras su más reciente cirugía. - Foto: El País

Junto a la grabación, el reportero publicó un mensaje de agradecimiento al personal de salud que lo ha tratado y que le salvó la vida. Eso sí, ratificó que tienen una pequeña batalla pendiente, porque en la más difícil resultó vencedor.

“Con menos kilos, más pelo y sin un sarcoma en la barriga. Así dejo la clínica y regreso a casa. Fueron ocho días de recuperación difíciles y dolorosos. En mi hogar terminaré la obra que comenzaron hace seis meses los médicos que salvaron mi vida. Aún queda una pequeña lucha, pero la más grande y complicada ya la superé. Gracias eternas a Dios por permitirme jugar el segundo tiempo de mi vida”, escribió el periodista en Instagram.