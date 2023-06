La hermana de Karol G apareció llorando en un video: “no me siento bien”. ¿Qué pasó?

Hay conmoción alrededor de Verónica Giraldo, hermana de Karol G. La paisa recientemente, subió unos videos llorando, en los que decía muchísimas cosas referentes a la realidad detrás de las redes sociales y a lo que ocultan las personajes que llevan vidas lujosas. Sus seguidores se mostraron preocupados por el estado emocional en el que se mostró.

En medio de lágrimas, la antioqueña quiso darle un consejo a quienes la siguen, enfatizando en que las redes sociales no muestran la realidad completa de las cosas, argumento que además sería la razón de su sufrir actual.

Verónica Giraldo siempre se ha mostrado cercana a su familia. Foto: Instagram Jessica Giraldo. - Foto: Foto: Instagram Jessica Giraldo.

“No me importa lo que opinen de mí o lo que digan los demás. Solamente les quería dar un consejo y es que nunca se fijen en una red social. Ustedes a mí me ven y dicen: qué rica tu vida, qué chimba tu vida. Sí, agradezco la vida, que tengo lujos, que tengo un techo para vivir, que tengo alimentos, yo vivo agradecida por eso”, comentó.

No obstante, agregó que ella es mucho más de lo que publica. “ Pero si ustedes me conocieran a mí, si conocieran a Verónica Giraldo sabrían que no le importa nada de eso , me importa solamente mi familia y la gente que amo. Me esmero tanto, pero tanto, en dar lo mejor de mí”, siguió diciendo al llorar.

Y ya contando lo que tenía en el corazón entre el notable pesar, la hermana mayor de ‘La Bichota’ abrió su corazón, describiendo sus sentimientos , inclusive se refirió a la cantante en sus palabras. “Hoy me siento tan triste. No es porque quiera generar lástima, pero no sé ni para dónde coger. Como dicen por ahí, mañana será bonito”, añadió.

Asimismo, hizo otras reflexiones acerca de su ser y de la manera en que los demás actúan. No en tanto, sus revelaciones tienen en total preocupación a sus seguidores, quienes no lograron entender del todo el estado de la creadora de contenido.

“Amo quién soy, amo a esta Verónica con los errores y miles de cosas, porque siempre busca la manera de dar lo que tiene en el corazón. (…) Me da tanta tristeza la gente que solo quiere tener, tener y tener, cuando eso no lo llena a uno”, agregó.

Verónica Giraldo es la hermana mayor de Karol G. - Foto: @verogiraldonavarro

Finalmente, le pidió perdón a la audiencia por quebrarse frente a las cámaras. “Perdón por salir así, pero para mí hoy es un día en el que no me siento bien, no estoy bien y me cuestiono tantas cosas. Así es la vida, les deseo un bonito día y solo les quería contar”, concluyó.

Aunque borró las historias minutos después, los internautas se hicieron notar a través de otros perfiles que las resubieron. “Ánimo, pronta recuperación”, “Qué pesar, claramente no está bien. Ojalá la familia le busque ayuda psicológica, la depresión postparto es real y es dura. En un cerrar de ojos se puede hasta quitar la vida. Oraciones para ella. Mañana será bonito”, dicen algunas de las reacciones al video.

Verónica Giraldo, hermana de Karol G: ¿Quién es, qué edad tiene, cuántas cirugías se ha hecho, tiene hijos?

Verónica Giraldo Navarro es una de las hermanas mayores de la cantante de música urbana Karol G. La mujer de 34 años se ha dado a conocer en el mundo de las plataformas digitales por su contenido relacionado con tips de belleza, maquillaje y otros tratamientos naturales para cuidar el cuerpo.

Actualmente, cuenta con más de 900 mil seguidores en Instagram y tal como lo ha hecho la artista paisa, ella también ha llamado la atención de los internautas por su espectacular figura. De hecho, en varias de sus publicaciones la han llenado de elogios porque cada vez que está en la playa o en una piscina, no pierde la oportunidad para presumir sus curvas con pequeños trajes de baño.

Uno de los atributos más elogiados de Verónica Giraldo son sus glúteos, aunque muchos de sus admiradores estaban inquietos por saber si son naturales o resultado de alguna intervención quirúrgica, pues se conoce que la joven sí se ha sometido a algunas cirugías estéticas, pero no se había revelado en detalle qué cambios se ha hecho.

Las hermanas Giraldo siempre se respaldan y se unen para enviar mensajes positivos. - Foto: Fotos: Instagram @karolg - @vaeronicanavarrogiraldo.

Por esta razón, en medio de una dinámica de preguntas que activó desde su perfil de Instagram, uno de sus seguidores aprovechó el momento para preguntarle si se había operado de algo, a lo que ella respondió: “Me he operado dos veces, me hice las mamas y me hice la bichectomía, pero de resto no, no me he hecho más”.

Cabe destacar que Verónica se convirtió en mamá hace algunas semanas, lo que hizo de sus perfiles digitales en un espacio mucho más familiar.