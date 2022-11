Verónica Giraldo, hermana de Karol G, reveló cuántas cirugías tiene

Verónica Giraldo Navarro es una de las hermanas mayores de la cantante de música urbana Karol G. La mujer de 34 años se ha dado a conocer en el mundo de las plataformas digitales por su contenido relacionado con tips de belleza, maquillaje y otros tratamientos naturales para cuidar el cuerpo.

Actualmente cuenta con más de 500 mil seguidores en Instagram y tal como lo ha hecho la artista paisa, ella también ha llamado la atención de los internautas por su espectacular figura. De hecho, en varias de sus publicaciones la han llenado de elogios porque cada vez que está en la playa o en una piscina, no pierde la oportunidad para presumir sus curvas con pequeños trajes de baño.

Uno de los atributos más elogiados de Verónica Giraldo son sus glúteos, aunque muchos de sus admiradores estaban inquietos por saber si son naturales o resultado de alguna intervención quirúrgica, pues se conoce que la joven sí se ha sometido a algunas cirugías estéticas, pero no se había revelado en detalle qué cambios se ha hecho.

Por esta razón, en medio de una dinámica de preguntas que activó desde su perfil de Instagram, uno de sus seguidores aprovechó el momento para preguntarle si se había operado de algo, a lo que ella respondió: “Me he operado dos veces, me hice las mamas y me hice la bichectomía, pero de resto no, no me he hecho más”.

Luego, otro de sus seguidores se mostró un poco sorprendido con su respuesta porque, al parecer, creía que también tenía implantes en su retaguardia, así que no dudó en escribirle en otra casilla de la dinámica: “¿Tu trasero es natural? Es hermoso”. Ante esta pregunta y el halago, la hermana de Karol G contestó entre risas y con mucho orgullo: “¡Ay no, qué preguntas! Pero la verdad sí, 100 % natural”.

Verónica Giraldo está a la espera de su primer bebé

En agosto de este año la mujer enamoró a sus seguidores al mostrar su prueba de embarazo con el resultado positivo junto con un emotivo mensaje en el que dejó en evidencia lo emocionada que se encuentra con la noticia de que se convertirá en mamá.

“Recorrí unos hermosos países al lado tuyo, muchos sin saber que tú existías, pero para mí ha sido la mejor noticia de la vida saber que soy mamá de un pequeño o pequeña bebé, que pronto sabremos si será Sophia o Emilio. Para mí, es hermoso contar esto, porque para mí ha sido una inmensa alegría saber que día a día en mi barriguita crece mi verdadero amor”, dice parte del texto con el que acompañó su post.

Karol G dedicó el cierre de su ‘tour’ a Colombia

Puede que Karol G ya sea una artista internacional que se codea con artistas tan grandes como Niki Minaj y Harry Styles, pero ella nunca se olvida de sus orígenes y así lo mostró después del último concierto de su gira Strip Love Tour.

Con un álbum de imágenes y videos de lo que fueron sus 33 conciertos en Estados Unidos y Canadá, la paisa agradeció a todos aquellos que hicieron posibles los shows, enmarcados en una de las giras más intensas y completas que ha dado Karol en sus casi 10 años de carrera artística.

La paisa también agradeció a su equipo de trabajo y le dedicó todo el tour a Colombia, su tierra: “Gracias a Dios por la convicción que ha puesto siempre en mi alma, a todas las personas que trabajaron conmigo día y noche para hacer posible este sueño, a los artistas que me acompañaron durante el ‘tour’ e hicieron que el ‘show’ brillara aún más con su presencia, y al increíble equipo de trabajo que se la vive conmigo día a día: nos disfrutamos la vida como niños, pero trabajamos como máquinas y ¡por eso y más LOS AMO! (Gracias por subir al escenario a celebrar conmigo).