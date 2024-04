“Si Aida Merlano habla, cae el poder político”: los trinos que X le recuerda a Petro tras escándalo de audios de la exsenadora con Benedetti

Pero en esta oportunidad, el presidente no ha trinado nada. Ni se ha referido al asunto. ¿Creerá que las declaraciones de la senadora en esta oportunidad también deben abrir un tsunami judicial? ¿Sigue temiendo por la vida de la senadora? ¿Qué hizo Aida Merlano para favorecer el triunfo de Petro? ¿Qué le prometieron a cambio? ¿Por qué no le cumplieron? El gobierno está en mora de dar esas respuestas.

La respuesta de Benedetti

Pero luego se retracta y dice todo lo contrario: “Ya se lo dije, ya se lo dije”. Merlano insiste sin recato alguno en que está dispuesta a todo, sin importar razones jurídicas y que sea la gente la que juzgue lo que ella puede contar: “Y que sea el pueblo entero porque a mí no me interesa lo que diga un magistrado (...)”.

Y puntualiza: “Como embajador, por no hacer parte de mis funciones, siempre estuve aislado en las conversaciones y sucesos entre los dos gobiernos en el caso Merlano y me enteré de su deportación por los medios de comunicación, tal y como se entiende en las grabaciones”.

Tanto así que Merlano sigue hablando con Benedetti, cuando su deportación se vuelve realidad. Al llegar a Colombia, el embajador en Venezuela le dice: “Mira, mi amor, yo no sé cómo decírtelo, y tienes que creerme, hijueputa, que yo no me enteré de tu deportación, sino el día, hijueputa, que te deportaron. Por favor, créeme, hijueputa, ¿yo por qué te voy a decir mentiras? Y si hubiera sabido algo, te llamo, maricona... y si hubiera sabido algo voy allá y hago un consenso contigo de qué hay que hacer y de qué no hay que hacer, así que a mí también me cogió por sorpresa. Yo estuve el día anterior con el presidente y ya, yo soy la persona que te puede ayudar, ya yo hablé con Laura, ya yo hablé con el presidente. Si no pasa nada, dime ¿qué culos quieres que haga? Si quieres los mando a comer mierda de parte tuya…”.