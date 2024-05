Paro de taxistas en Bogotá: hay bloqueo en la avenida Boyacá; autoridades, en camino

Para dar control a tal situación, desde el Distrito ya avanzan para evitar que el gremio de taxistas bloquee el paso de la calle 26 y no se vea afectado el paso para las personas que se dirigen al aeropuerto o para las que llegan a la central aérea.

Las declaraciones de Hugo Ospina, líder del gremio de taxistas no han caído bien, y por esta razón, Daniel Briceño, concejal de Bogotá por el Centro Democrático aseguró en un trino de su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Por otro lado, Rolando González, Concejal de Bogotá, también se pronunció por las palabras de Ospina: “Nuevamente Hugo Ospina invitando a la violencia, atemorizando y amenazando a la ciudad ¡Así no! Este gremio merece una representación digna y no este señor que tanto daño causa. Esperamos que el día de mañana las autoridades actúen como es debido y no permitan ningún tipo de afectación a los ciudadanos”, dijo.