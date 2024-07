“La empresa criminal”: aquí están los detalles desconocidos de cómo funcionó la máquina de corrupción del Gobierno Petro para comprar congresistas

Demoledora. Así fue la imputación de cargos por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) contra el exdirector de la entidad Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla. La Fiscalía confirmó que las declaraciones y pruebas de los testigos estrella eran ciertas y no dudó en calificarlo como una “empresa criminal”, que compromete no solo a los dos imputados, sino también a nueve congresistas, altos funcionarios y al círculo más cercano del presidente Gustavo Petro: el ministro Ricardo Bonilla, el exministro Luis Fernando Velasco y Carlos Ramón González, ahora ex director nacional de Inteligencia.

El instructor

El coordinador

“Por ahora, debo decir al país que preguntar por un trámite no es ‘direccionar’, que ejecutar un presupuesto no es entregar plata, que reunirse para revisar una agenda oficial no es concertar irregularidades, y que recibir congresistas en demanda de soluciones para sus regiones no es comprar votos”, señaló el ministro.