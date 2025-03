Araña, el narco VIP: la historia secreta de cómo el Gobierno Petro intentó impedir la captura de un poderoso capo pedido en extradición. Luego, lo trataron como a un rey

“Se le solicita se identifique (...) manifestó ser negociador de paz y que no estaría dispuesto a suministrar su identificación hasta que se comunicara con el jefe negociador del Gobierno nacional, doctor Armando Novoa, quien se encontraba presente en el mencionado recinto. A su vez intervino la doctora Olga Ochoa, como abogada facilitadora del proceso de paz, poniéndole en conocimiento por parte del CTI el motivo de la diligencia”, se lee en los primeros renglones del documento en el despacho de la fiscal Camargo.

Luego, aparecieron en el lobby del hotel más funcionarios del Gobierno y se alertó sobre la llegada al lugar del comisionado Otty Patiño. Los agentes del CTI no daban crédito a lo que presenciaban: una obstrucción evidente frente a un pez gordo del narcotráfico. De hecho, los agentes relataron que tuvieron que mostrarle la orden de Interpol a Novoa. “Se le puso de presente el motivo de la diligencia y se le exhibió la circular roja en contra del señor Rojas, el cual manifestó que se oponía al procedimiento hasta tanto no fuera de pleno conocimiento del doctor Otty Patiño, alto comisionado para la paz, a quien comunicaron vía telefónica sobre la diligencia judicial. Novoa manifestó que Patiño llegaría al hotel para hacer presencia”, señala la bitácora secreta.

Casi una hora después, a las 9:10 p. m., el comisionado para la paz llegó al sótano, formuló preguntas que llamaron la atención e incluso impuso condiciones. Así lo registra el minuto a minuto del polémico procedimiento: “Siendo las 21:10 horas, ingresa Otty Patiño, quien solicita se le informe el motivo de la presencia en el lugar del CTI, además del motivo de la circular roja de Interpol. Patiño manifiesta que no se debe continuar con el procedimiento judicial hasta que se tomara contacto vía telefónica con el director del CTI y la fiscal general de la nación”.

La bitácora relata el hecho: “Siendo las 21:52 horas, Patiño toma contacto vía telefónica con la doctora Luz Adriana Camargo, fiscal general, solicitando explicaciones del procedimiento realizado por los servidores del CTI. Comunicación que Otty Patiño mantuvo en altavoz en su equipo celular para el conocimiento de todos los presentes. Además, fue grabada en video por parte de un funcionario de comunicaciones de la mesa de negociación de paz, quien no suministró su nombre. Dentro de la comunicación también intervinieron Armando Novoa y Olga Ochoa, igualmente intervino el funcionario de policía judicial del grupo SIU, quien por instrucción de la fiscal explica nuevamente la diligencia judicial a realizarse y pone en conocimiento la labor del grupo investigativo”.

Nadie daba crédito a lo que sucedía. Aunque las órdenes de captura contra Rojas fueron suspendidas el 12 de abril de 2024 en el marco de la paz total, esa medida no cobijaba las circulares rojas de Interpol, como lo explicó la Fiscalía.

Pero el narco desafió a la Fiscalía. “Es de resaltar que el señor Rojas se negó a firmar y plasmar su huella, tanto en el acta de derechos de aprehendido como en la constancia de buen trato. Asimismo, no accedió a aportar información correspondiente a su arraigo”, se lee en la bitácora. Todo el trámite de documentos concluyó a las 12:38 a. m. del 13 de febrero, es decir, más de cuatro horas después de iniciado el operativo.

“La medida se realiza, ya que por motivos de seguridad del hotel (del occidente), no se permitía que el señor Rojas permaneciera en sus instalaciones. Siendo las 1:05 horas, se inicia el desplazamiento de Rojas en una camioneta adscrita a la UNP con la custodia de los funcionarios del CTI y la compañía de la doctora Olga (la misma que se presentó como facilitadora), de igual forma lo acompañan dos camionetas de equipo táctico y tres de SIU”, dice el documento que los investigadores le enviaron a la fiscal Camargo.

Otro traslado

En otro episodio que muestra el trato vip que recibió este narco, alias Araña nunca fue esposado en el búnker. Allí se le vio caminando tranquilo y formulando toda clase de preguntas: “¿Por qué me detuvieron? ¿Estoy colaborando en un proceso de paz? ¿Por qué me quieren llevar? Es injusto lo que están haciendo conmigo, quieren acabar el proceso; esto no está dentro de los acuerdos”. Después, soltó la frase de moda cada vez que un delincuente negociador es sorprendido con las manos en la masa: “Esto es un entrampamiento”.