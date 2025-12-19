JEP condenó a 20 años de prisión al coronel (r) Publio Hernán Mejía por casos de falsos positivos en Valledupar

Este viernes, 19 de diciembre, se conoció una sentencia de la Justicia Especial para la Paz (JEP) en contra del coronel (r) Publio Hernán Mejía por 72 casos de falsos positivos en el Batallón La Popa, en Valledupar, cuando fungía como su comandante, donde le impone 20 años de prisión.

“Condenar al coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez a la sanción ordinaria de veinte (20) años de privación efectiva de la libertad. No conceder por improcedente a Publio Hernán Mejía Gutiérrez, identificado con la cédula de ciudadanía No. xxxxxxxxx de Bogotá, la suspensión condicional de la pena, ni a la prisión domiciliaria o cualquier sanción alternativa”, dice la sentencia de la JEP.

Asimismo, precisa la JEP en el documento: “Ordenar la expedición de la orden de captura, la cual solo podrá ejecutarse una vez cobre firmeza la presente providencia. Precisar que el procesado continúa sometido al régimen de condicionalidad y, por ello, obligado a cumplir las obligaciones estipuladas en el acta de compromiso que suscribió al someterse a esta jurisdicción”.

Y es que para la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, “los crímenes se enmarcan en un patrón de macrovictimización consistente en un ataque sistemático y generalizado contra integrantes de la población civil”.

La JEP impuso una condena de 20 años de prisión al coronel (r) Publio Hernán Mejía. Foto: Redes sociales

Atención: JEP ordena captura del coronel (r) Publio Hernán Mejía y su regreso a la cárcel para cumplir condena por falsos positivos

Esto teniendo en cuenta que muchas de las víctimas eran jóvenes desempleados de bajos recursos, miembros de la comunidad indígena presentes en la región y campesinos del norte de Cesar y el sur de La Guajira.

Para lograr su cometido, los militares se habrían asociado con el frente Mártires del Cesar, también denominado como frente Mártires del Cacique de Upar, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) comandado por David Hernández Rojas, conocido como 39.

La JEP impuso una condena de 20 años de prisión al coronel (r) Publio Hernán Mejía. Foto: Redes sociales

Coronel (r) Publio Hernán Mejía desistió de los testimonios de los expresidentes Uribe y Pastrana

En la ejecución de estas acciones, las víctimas fueron “retenidas y asesinadas por las AUC, cuyos cuerpos fueron entregados al IAOP liderado por el procesado, quien luego de simular un combate, los presentó como el resultado de una operación militar”.

Un grupo de civiles fueron entregados con vida por las AUC a los militares para que fueran asesinados y sus cuerpos fueran presentados como bajas en combate.