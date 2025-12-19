Judiciales

JEP condenó a 20 años de prisión al coronel (r) Publio Hernán Mejía por casos de falsos positivos en Valledupar

La sentencia fue realizada por la Justicia Especial para la Paz (JEP).

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

19 de diciembre de 2025, 2:24 p. m.
El coronel en retiro Publio Hernán Mejía ante la JEP.
El coronel en retiro Publio Hernán Mejía ante la JEP. Foto: JEP

Este viernes, 19 de diciembre, se conoció una sentencia de la Justicia Especial para la Paz (JEP) en contra del coronel (r) Publio Hernán Mejía por 72 casos de falsos positivos en el Batallón La Popa, en Valledupar, cuando fungía como su comandante, donde le impone 20 años de prisión.

“Condenar al coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez a la sanción ordinaria de veinte (20) años de privación efectiva de la libertad. No conceder por improcedente a Publio Hernán Mejía Gutiérrez, identificado con la cédula de ciudadanía No. xxxxxxxxx de Bogotá, la suspensión condicional de la pena, ni a la prisión domiciliaria o cualquier sanción alternativa”, dice la sentencia de la JEP.

Asimismo, precisa la JEP en el documento: “Ordenar la expedición de la orden de captura, la cual solo podrá ejecutarse una vez cobre firmeza la presente providencia. Precisar que el procesado continúa sometido al régimen de condicionalidad y, por ello, obligado a cumplir las obligaciones estipuladas en el acta de compromiso que suscribió al someterse a esta jurisdicción”.

Y es que para la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, “los crímenes se enmarcan en un patrón de macrovictimización consistente en un ataque sistemático y generalizado contra integrantes de la población civil”.

Justicia

Justicia legaliza capturas de tres implicados en escándalo del contrato millonario de helicópteros MI-17

Justicia

Graves irregularidades en contrato de la Caja de Sueldos de Retiros de la Policía. Pensionados advirtieron y la Contraloría les dio la razón

Justicia

El millonario contrato de la Fiscalía para promocionar sus logros, en medio de críticas por engavetar investigación de los computadores de Calarcá y procesos estancados

Justicia

“Acataremos lo que diga la ley”: Mindefensa reaccionó a la medida de prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Justicia

“Le voy a pegar todos los tiros en la cabeza”, dijo el sicario que atentó contra Miguel Uribe Turbay. SEMANA revela el testimonio de alias Andrea, su fuga y nexos con la “guerrilla”

Justicia

Exclusivo: la Segunda Marquetalia estaría tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Estas son las pistas que apuntan a su fortín en las selvas del Caquetá

Justicia

De las almendras a las balsas muiscas: en época de vacas flacas, estos son los detalles bañados en oro que les entrega Petro a mandatarios y diplomáticos

Política

Pablo Emilio Moncayo pidió a las Farc que entreguen los cuadernos con poemas que escribió durante su secuestro: “No pude contactarlos”

Nación

Excombatientes de las Farc reconocen y piden perdón ante la JEP por los crímenes cometidos en el Cauca y el Valle del Cauca

Nación

JEP calificó como “genocidio” el exterminio de la Unión Patriótica y llama a imputación de cargos a cinco oficiales del Ejército

La JEP impuso una condena de 20 años de prisión al coronel (r) Publio Hernán Mejía.
La JEP impuso una condena de 20 años de prisión al coronel (r) Publio Hernán Mejía. Foto: Redes sociales
Atención: JEP ordena captura del coronel (r) Publio Hernán Mejía y su regreso a la cárcel para cumplir condena por falsos positivos

Esto teniendo en cuenta que muchas de las víctimas eran jóvenes desempleados de bajos recursos, miembros de la comunidad indígena presentes en la región y campesinos del norte de Cesar y el sur de La Guajira.

Para lograr su cometido, los militares se habrían asociado con el frente Mártires del Cesar, también denominado como frente Mártires del Cacique de Upar, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) comandado por David Hernández Rojas, conocido como 39.

La JEP impuso una condena de 20 años de prisión al coronel (r) Hernán Mejía.
La JEP impuso una condena de 20 años de prisión al coronel (r) Publio Hernán Mejía. Foto: Redes sociales
Coronel (r) Publio Hernán Mejía desistió de los testimonios de los expresidentes Uribe y Pastrana

En la ejecución de estas acciones, las víctimas fueron “retenidas y asesinadas por las AUC, cuyos cuerpos fueron entregados al IAOP liderado por el procesado, quien luego de simular un combate, los presentó como el resultado de una operación militar”.

Un grupo de civiles fueron entregados con vida por las AUC a los militares para que fueran asesinados y sus cuerpos fueran presentados como bajas en combate.

Mas de Justicia

El coronel en retiro Publio Hernán Mejía ante la JEP.

JEP condenó a 20 años de prisión al coronel (r) Publio Hernán Mejía por casos de falsos positivos en Valledupar

Los accidentes de cuatro helicópteros del Ejército entre 2023 y 2024 dejaron 17 muertos y 15 heridos. El Ejército ha preferido mantener en reserva los avances de las investigaciones, sin informar a las víctimas de los siniestros.

Justicia legaliza capturas de tres implicados en escándalo del contrato millonario de helicópteros MI-17

ED 2264

Graves irregularidades en contrato de la Caja de Sueldos de Retiros de la Policía. Pensionados advirtieron y la Contraloría les dio la razón

ED 2264

El millonario contrato de la Fiscalía para promocionar sus logros, en medio de críticas por engavetar investigación de los computadores de Calarcá y procesos estancados

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez hizo referencia a la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Acataremos lo que diga la ley”: Mindefensa reaccionó a la medida de prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez

ED 2241

“Le voy a pegar todos los tiros en la cabeza”, dijo el sicario que atentó contra Miguel Uribe Turbay. SEMANA revela el testimonio de alias Andrea, su fuga y nexos con la “guerrilla”

ED 2241

Exclusivo: la Segunda Marquetalia estaría tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Estas son las pistas que apuntan a su fortín en las selvas del Caquetá

ed 2241

De las almendras a las balsas muiscas: en época de vacas flacas, estos son los detalles bañados en oro que les entrega Petro a mandatarios y diplomáticos

Pipe Tuluá tenía televisor, cocina, computadores, suite de lujo, cuchillos, utensilios y hasta un baño enchapado, con agua caliente.

La Picota suite: SEMANA revela las fotografías de las comodidades que tenía el temible Pipe Tuluá en prisión

ED 2240

¿Atentado con basura? SEMANA habló con la familia que botó las carcasas de dos lanzagranadas y que el presidente atribuyó a un atentado en su contra

Noticias Destacadas