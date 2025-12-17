Nación

Justicia legaliza capturas de tres implicados en escándalo del contrato millonario de helicópteros MI-17

La Fiscalía también tramita la solicitud de circular roja de Interpol contra directivos de Vertol Systems Company.

Danna Valeria Figueroa Rueda

17 de diciembre de 2025, 9:24 p. m.
A los tres se les imputarán varios delitos.
A los tres se les imputarán varios delitos. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

La Fiscalía General de la Nación legalizó las capturas y avanzó en el proceso de imputación contra tres personas —entre ellas el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, comandante de la Brigada de Aviación No. 32— por las presuntas irregularidades detectadas en el contrato 012 de 2024 para el mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército, valorado en alrededor de 32 millones de dólares.

La Fiscalía le dijo a SEMANA que los procesados son Hugo Alejandro Mora Tamayo, exsecretario general del Ministerio de Defensa; Julián Ferney Rincón Ricaurte y Diego Alejandro Manrique Cabezas, exasesor de esa cartera.

A los tres se les imputarán delitos como falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, abuso de función pública y peculado por apropiación.

El caso se originó por las presuntas irregularidades detectadas en un contrato que debía garantizar el mantenimiento de la flota de helicópteros Ml-17 del Ejército Nacional.

Procuraduría abre indagación contra el coronel capturado por el escándalo de los helicópteros MI17 del Ejército

De acuerdo con la investigación, el Ministerio de Defensa declaró el incumplimiento del proveedor tras evidenciar que, pese a un anticipo equivalente al 50% del valor del contrato—más de 16 millones de dólares—, solo se ejecutaron actividades por cerca de 2,6 millones de dólares.

Según la Fiscalía, a pesar de que el contrato no podía continuar ejecutándose por los incumplimientos detectados, el anticipo fue desembolsado y, hasta la fecha, no se ha reintegrado al Ministerio de Defensa un saldo superior a 13 millones de dólares.

Estas circunstancias motivaron la actuación penal contra los funcionarios y exfuncionarios involucrados, así como las sanciones administrativas impuestas al contratista estadounidense Vertol Systems Company.

La Fiscalía General de la Nación también tramita la solicitud de circular roja de Interpol contra directivos de la firma estadounidense Vertol Systems Company, con el fin de ubicar a representantes legales que se encontrarían fuera del país en el marco de esta investigación.

En paralelo, las diligencias de allanamiento, los operativos en instalaciones militares —entre ellas el Fuerte Militar de Tolemaida— y las capturas de militares y civiles hicieron parte del operativo judicial desplegado en los últimos días por las autoridades.

La investigación, según las actuaciones que la Fiscalía General de la Nación expuso ante un juez de control de garantías, describe presuntas conductas administrativas y contractuales que habrían facilitado la adjudicación y el pago anticipado a un contratista que, de acuerdo con informes de supervisión, no cumplió con la experiencia técnica ni con varios de los requisitos formales exigidos para ejecutar el mantenimiento.

Estos son los cinco militares y contratistas capturados por el escándalo de posible corrupción en contrato de helicópteros MI-17

El expediente recoge oficios y revisiones técnicas que advirtieron inconsistencias en la documentación entregada por el proveedor y en los procedimientos de verificación.

Los entes de control —la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación— ya habían emitido alertas sobre el contrato y, en paralelo a la investigación penal, la Procuraduría abrió una indagación disciplinaria para establecer eventuales responsabilidades administrativas, que podrían derivar en sanciones como destitución o inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Los accidentes de cuatro helicópteros del Ejército entre 2023 y 2024 dejaron 17 muertos y 15 heridos. El Ejército ha preferido mantener en reserva los avances de las investigaciones, sin informar a las víctimas de los siniestros.

Graves irregularidades en contrato de la Caja de Sueldos de Retiros de la Policía. Pensionados advirtieron y la Contraloría les dio la razón

El millonario contrato de la Fiscalía para promocionar sus logros, en medio de críticas por engavetar investigación de los computadores de Calarcá y procesos estancados

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez hizo referencia a la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Acataremos lo que diga la ley”: Mindefensa reaccionó a la medida de prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez

“Le voy a pegar todos los tiros en la cabeza”, dijo el sicario que atentó contra Miguel Uribe Turbay. SEMANA revela el testimonio de alias Andrea, su fuga y nexos con la “guerrilla”

Exclusivo: la Segunda Marquetalia estaría tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Estas son las pistas que apuntan a su fortín en las selvas del Caquetá

De las almendras a las balsas muiscas: en época de vacas flacas, estos son los detalles bañados en oro que les entrega Petro a mandatarios y diplomáticos

Pipe Tuluá tenía televisor, cocina, computadores, suite de lujo, cuchillos, utensilios y hasta un baño enchapado, con agua caliente.

La Picota suite: SEMANA revela las fotografías de las comodidades que tenía el temible Pipe Tuluá en prisión

¿Atentado con basura? SEMANA habló con la familia que botó las carcasas de dos lanzagranadas y que el presidente atribuyó a un atentado en su contra

¿Por qué la fiscal Camargo negó recordar el audio entregado por Petro, donde supuestamente se habla de un golpe de Estado en contra del presidente?

Noticias Destacadas