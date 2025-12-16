En la mañana de este martes 16 de diciembre, un grupo especial de la Fiscalía General adelantó un megaoperativo en el Fuerte Militar de Tolemaida (Cundinamarca), en medio de la investigación que se adelanta por las presuntas irregularidades en el contrato de los helicópteros MI-17, que reveló en su momento en exclusiva SEMANA.

Fuentes cercanas informaron que hasta el momento han sido capturados un coronel (cuyo nombre y cargo permanecen en reserva), así como dos contratistas.

Estas personas serán presentadas en las próximas horas ante un juez de control de garantías para las respectivas audiencias de judicialización.

Deberán responder, entre otros, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

Fuentes cercanas a la investigación le confirmaron a SEMANA que se adelantarán otros operativos en contra de militares y particulares que habrían tenido relación directa e indirecta con la celebración de este millonario contrato de mantenimiento (No. 012 de 2024).

Helicóptero MI-17. | Foto: CORTESÍA EJÉRCITO

Como se reveló en el reportaje periodístico, el incumplimiento de este contrato llevó a que una flota de helicópteros M-17 se encontrara varada en el hangar del Ejército en Tolemaida.

La situación se catalogó como gravísima, puesto que estas tropas eran claves para las operaciones militares en las denominadas “zonas rojas” del país.

El pasado 27 de noviembre, el Ministerio de Defensa impuso una sanción económica contra la empresa Vertol Systems por el incumplimiento en el contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17.

“Esta decisión impone una multa por USD 8.956.468,35 y ordena la devolución del pago anticipado por USD 13.586.872,47; en caso de que el contratista no realice la devolución de los dineros, el cobro se efectuará a la aseguradora dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo de 15 días otorgado al contratista para la devolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 1080 del Código de Comercio”, manifestó en esa oportunidad el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Arnulfo Sánchez.

El ministro de defensa, Pedro Sánchez. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Investigación disciplinaria interna

Por medio de un comunicado de tres puntos, el Comando de Aviación Asalto del Ejército Nacional señaló que colaboraron con los agentes de la Fiscalía General “durante el proceso de captura de un oficial de un grado de coronel, pertenecientes al arma de aviación”.

En medio de este caso, se anunció una investigación disciplinaria interna contra los militares que habrían participado en la celebración de este contrato.

“Con el fin de asegurar el esclarecimiento de los presentes hechos, la autoridad militar competente dará inicio inmediatamente a la correspondiente investigación disciplinaria de manera paralela a la acción penal que ya se encuentra en curso, reiterando el total apoyo a las instituciones judiciales bajo los principios de justicia, transparencia y honestidad”, aclaró.