MinDefensa impone sanción contra empresa encargada del mantenimiento de los helicópteros MI-17

La flota aérea es fundamental para las tropas en tierra y gran parte de ella se encuentra varada en Tolemaida.

Redacción Semana
27 de noviembre de 2025, 9:09 p. m.
Esta es la resolución de la sanción que impondría el Ministerio de Defensa por crisis con helicópteros MI-17 varados .
Sancionan a empresa encargada del mantenimiento de los helicópteros MI-17. | Foto: Suministrada a Semana.

Un nuevo capítulo se abrió en el escandaloso caso de mantenimiento de los helicópteros rusos M-17 del Ejército. El Ministerio de Defensa impuso una sanción económica en contra de la empresa Vertol Systems que tenía a su cargo el mantenimiento de varias aeronaves.

Sobre la sanción dijo el Ministerio de Defensa que: “Esta decisión impone una multa por USD 8.956.468,35 y ordena la devolución del pago anticipado por USD 13.586.872,47; en caso de que el contratista no realice la devolución de los dineros, el cobro se efectuará a la aseguradora dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo de 15 días otorgado al contratista para la devolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 1080 del Código de Comercio”.

En desarrollo...

