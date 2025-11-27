MinDefensa impone sanción contra empresa encargada del mantenimiento de los helicópteros MI-17

Un nuevo capítulo se abrió en el escandaloso caso de mantenimiento de los helicópteros rusos M-17 del Ejército. El Ministerio de Defensa impuso una sanción económica en contra de la empresa Vertol Systems que tenía a su cargo el mantenimiento de varias aeronaves.

Sobre la sanción dijo el Ministerio de Defensa que: “Esta decisión impone una multa por USD 8.956.468,35 y ordena la devolución del pago anticipado por USD 13.586.872,47; en caso de que el contratista no realice la devolución de los dineros, el cobro se efectuará a la aseguradora dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo de 15 días otorgado al contratista para la devolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 1080 del Código de Comercio”.