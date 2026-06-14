Abelardo de la Espriella hace grave denuncia: grupos armados aplicarían castigos colectivos si aparecen votos a su favor

El candidato a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, convocó a miles de personas al municipio de Buga, en el Valle del Cauca, donde dio un discurso en el cierre de su campaña a pocos días de la segunda vuelta presidencial.

Durante el evento, el candidato aprovechó para hacer una grave denuncia sobre la presencia de grupos armados en diferentes municipios del país, lo que, según él, pondría en riesgo la “libertad electoral”.

“Lo que está ocurriendo en Nariño y Cauca constituye una grave amenaza contra la democracia y la libertad electoral. En más de 46 de los 64 municipios de Nariño y en más de 36 municipios del Cauca”, comenzó diciendo De la Espriella.

Graves denuncias de Abelardo de la Espriella: advierte que grupos ilegales aplicarían castigos colectivos si aparecen votos a su favor en la segunda vuelta presidencial. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Imm1YLsWfS — Revista Semana (@RevistaSemana) June 14, 2026

“Existe una fuerte presión armada de grupos ilegales sobre la población, coincidiendo además con resultados electorales atípicos en lo que el heredero del gobierno y de la FARC, conserva cerca del 70% de la votación, incluso alcanza registro cercanos al 95%”, aseveró.

“La intimidación se concentra especialmente en municipios de la costa pacífica como Mosquera, Roberto Payán, tu mato Guapi y López de Micay, así como en zonas de la Cordillera y la Sierra”, denunció el candidato.

“Allí se están denunciando hechos de extrema gravedad, como lo ocurrido en un corregimiento de Túquerres, donde tras una votación de más de 700 votos para Cepeda y 60 para mí, lo responsables de los votos a favor mío fueron identificados y desplazado forzosamente”, aseveró de la Espriella.

“Las amenazas se extienden a corregimientos enteros, advirtiendo que se aparece un solo voto por el tigre, habrá castigos colectivos contra la comunidad. Eso es inaceptable”, continuó.

El candidato presidencial aseguró que los grupos armados están exigiendo a los ciudadanos fotografiar su tarjetón todo “marcado con el heredero de la FARC y del régimen Cepeda, para utilizar esa imagen como salvo conducto en los retenes ilegales de esos bandidos”.

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