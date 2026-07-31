Nuevos detalles en el caso de los tres jóvenes apuñalados en la Universidad Nacional, sede Bogotá

Tras conocerse el incidente en el que tres jóvenes sufrieron heridas con armas cortopunzantes dentro de la Universidad Nacional, continúan surgiendo hipótesis sobre el origen del enfrentamiento.

Las autoridades universitarias y de policía analizan los videos que fueron posteriormente difundidos en redes sociales para reconstruir la secuencia de los hechos ocurridos el pasado miércoles 29 de julio.

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En medio de este panorama, el vocero institucional Diego Torres divulgó una grabación en la que se observa un reclamo por parte de un integrante del sindicato Sintraunal. La discusión se centró en la conducta previa de Kevin Arrigui, uno de los estudiantes implicados en el altercado con personas con el rostro cubierto.

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Durante el registro audiovisual, el representante de Sintraunal se dirigió al vocero para cuestionar los señalamientos contra la organización. El integrante del sindicato afirmó que la agrupación no es responsable del ataque y que su labor se limita a defender los bienes de la institución.

Acusaciones del sindicato sobre el origen del conflicto

En la misma grabación, el trabajador sindical atribuyó la confrontación a la destrucción de material propagandístico en el campus. El funcionario de Sintraunal declaró que “el joven señalado como víctima (Kevin Arrigui) estaba encapuchado y con un arma blanca rompiendo la pancarta del sindicato junto a un grupo de personas a las diez de la noche”.

¿Una pancarta es más importante que la vida de un estudiante? Acabo de ser confrontado por las directivas de SINTRAUNAL, aparentemente están más preocupadas por las pancartas amenazantes de ellos contra la comunidad de la @UNALOficial que por el intento de asesinato contra el… pic.twitter.com/Fe5ChC49HR — Diego A. Torres G. (@DiegoTorres_Fis) July 31, 2026

El representante de la organización sindical sostuvo además que existen antecedentes de daños a la publicidad institucional que fueron tramitados ante la Fiscalía General de la Nación. El trabajador exigió que los videos de las cámaras de seguridad se entreguen de manera completa a los medios de comunicación y a los investigadores.

Respuesta del vocero institucional y preocupaciones de seguridad

Por su parte, el vocero Diego Torres respondió a los cuestionamientos planteados por la representación del sindicato durante el encuentro. El representante universitario enfatizó la prioridad de la integridad física de los estudiantes por encima de los daños materiales a las pancartas o afiches ubicados en la sede.

Frente a la confrontación con los directivos sindicales y el contexto del ataque contra el estudiante, Torres manifestó que “aparentemente están más preocupados por sus pancartas que por el atentado contra Kevin Arrigui; espero que esta situación no ponga en riesgo mi vida”.