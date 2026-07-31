Habló Kevin Arrigui, uno de los jóvenes apuñalados en la Universidad Nacional: “Una vez esté a salvo”

Un hecho en el que tres jóvenes sufrieron heridas con arma blanca se registró en las instalaciones de la Universidad Nacional, sede Bogotá.

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Las versiones preliminares indican que el enfrentamiento se originó cuando los involucrados retiraban propaganda del sindicato Sintraunal, lo que derivó en la confrontación física dentro del campus.

Uno de los jóvenes afectados en el evento es Kevin Arrigui, a quien la organización sindical señaló en un principio de portar un arma cortopunzante durante la riña.

Sin embargo, grabaciones divulgadas de forma posterior en redes sociales mostraron un desarrollo distinto de la agresión, donde se observa que un grupo de personas con el rostro cubierto habría atacado al estudiante.

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Frente a la difusión de las imágenes, los videos pasaron a formar parte de las revisiones por parte de los integrantes de la comunidad universitaria. El material audiovisual registra el momento en que los encapuchados arremeten contra Arrigui, contradiciendo las acusaciones iniciales emitidas en su contra.

Salida de la ciudad y declaración de los afectados

Tras la divulgación del material y los hechos ocurridos en el predio educativo, Arrigui emitió un pronunciamiento sobre su situación personal y de seguridad. El joven confirmó su traslado fuera de la capital del país a raíz de las heridas recibidas y los eventos de intolerancia registrados en la sede universitaria.

Tras ser agredido en la Universidad Nacional, Kevin Arrigui anunció que dejará Bogotá por seguridad y pidió denunciar a los encapuchados. “Espero que las autoridades esclarezcan los hechos y que los responsables paguen por lo que hicieron”, afirmó. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/8CLcyBrICf — Revista Semana (@RevistaSemana) August 1, 2026

En la declaración entregada a SEMANA, el representante manifestó que se encontraba en “el aeropuerto para salir de Bogotá. Agradezco el respaldo de la comunidad académica y responderé las llamadas una vez esté a salvo de esta situación”.

Durante su intervención, el estudiante hizo un requerimiento a los testigos presenciales del suceso para esclarecer las identidades de los agresores.

“Hago un llamado a las personas que presenciaron los hechos o reconocieron a los atacantes para que los denuncien ante las autoridades de la universidad y la Policía, con el fin de que paguen por lo que hicieron”, concluyó.

Investigaciones institucionales y llamado a la denuncia

Las dependencias administrativas de la institución educativa y las autoridades policiales iniciaron la recolección de testimonios sobre lo ocurrido en el predio.

El objetivo de las indagaciones es determinar la responsabilidad de las personas con el rostro cubierto y evaluar los protocolos de seguridad al interior de la sede universitaria.

Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades ante los hechos presentados en las instalaciones de la institución educativa el pasado miércoles 29 de julio.