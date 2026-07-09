Se presentan protestas en inmediaciones de la Universidad Nacional: este es el estado de las vías

En las inmediaciones de la Universidad Nacional de Colombia (Unal) se registran alteraciones al orden público sobre la calle 26. Un grupo de personas encapuchadas bloquea la calzada mixta, generando restricciones en la circulación de vehículos en este sector de la capital.

“Es totalmente falso”: Distrito negó que la Policía haya ingresado a la Universidad Pedagógica durante protestas en Bogotá

Estudiantes de la Unal confirmaron que sobre las siete de la noche se detectó la “presencia de manifestantes en el acceso peatonal de la calle 26″. Minutos después de este reporte inicial, los colectivos procedieron a ocupar las vías vehiculares externas de la institución.

Videos | Protestas en inmediaciones a la Universidad Pedagógica terminaron en disturbios y caos vial

Afectación en el tránsito y transporte masivo

La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó a través de sus canales oficiales que el bloqueo se concentra en la avenida El Dorado con carrera 33, en sentido oriente-occidente. Esta situación genera el estancamiento del flujo automotor en este corredor vial.

[07:14 p.m.] #GestiónDelTráfico | Se presenta bloqueo en la Av. E l Dorado (calle 26) con carrera 33, sentido oriente-occidente, generando afectación de la calzada mixta.@TransitoBta y grupo guía, apoyan el desvio del tráfico en la zona.



⭕️Vías alternas: Av. Américas y Av. NQS pic.twitter.com/qhG40lrhfG — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) July 10, 2026

Por su parte, el sistema TransMilenio reportó que las manifestaciones ajenas a la operación obligaron a modificar el recorrido de los buses. Los servicios troncales activaron retornos en las estaciones Concejo de Bogotá y Corferias, alterando las rutas habituales.

La empresa de transporte público masivo anunció que se suspendió temporalmente el servicio en las estaciones Corferias y Ciudad Universitaria. Esta medida preventiva se mantendrá vigente hasta que se logre restablecer la seguridad y la libre circulación en la zona.

⏰ #TMAhora (7:25 p. m.)



📍 Calle 26:



⛔️ Por manifestaciones ajenas a la operación, en este momento los servicios troncales activan retorno en las estaciones Concejo de Bogotá y Corferias.



❌ Temporalmente se suspende el servicio en las estaciones Corferias y Ciudad… pic.twitter.com/VSUT1tG7QW — TransMilenio (@TransMilenio) July 10, 2026

Rutas alternas para los ciudadanos

La Secretaría de Movilidad de Bogotá confirmó que los cierres sobre la avenida El Dorado persisten. Ante esta coyuntura, las autoridades distritales solicitaron a los conductores tomar vías alternas para evitar el congestionamiento en los alrededores del campus universitario.

[07:44 p.m.] #GestiónDelTráfico | Continúa el bloqueo en la Calle 26 con carrera 33, generando afectación de la crazada mixta y calzada exclusiva. ❌



⚠️Conduce con precaución, atendiendo las recomendaciones del personal en vía. https://t.co/WJ7XZjJmoc pic.twitter.com/rIunEppTya — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) July 10, 2026

Asimismo, el distrito recomendó a los usuarios del sistema integrado de transporte público planificar sus viajes con antelación. Las autoridades mantienen el monitoreo en el punto de la concentración para evaluar el avance de la situación y la reapertura de las calzadas afectadas.

Por este motivo, se recomienda informarse sobre el estado actual de las vías y la movilidad de la capital del país, por medio de los canales y medios oficiales.