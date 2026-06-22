La Universidad Nacional de Colombia anunció un ajuste temporal en la jornada de este lunes 22 de junio en Bogotá.

Algunas dependencias de la institución podrán desarrollar sus actividades de manera remota, según una autorización emitida por las directivas universitarias.

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La medida fue comunicada mediante una circular oficial

La autorización quedó establecida en la Circular Conjunta No. 02 de 2026, emitida por la Vicerrectoría General y la Vicerrectoría de la Sede Bogotá.

A través de este documento se informó a la comunidad universitaria sobre la posibilidad de hacer actividades laborales y académico-administrativas bajo modalidad no presencial durante la jornada de este lunes.

De acuerdo con la comunicación, los responsables de cada dependencia tendrán la función de coordinar con los funcionarios la prestación del servicio mediante esta modalidad.

Todo de acuerdo con las necesidades y características de cada área.

La Universidad Nacional no detalló en la comunicación pública una razón específica asociada a la decisión, sino que informó la autorización temporal de la modalidad remota para las dependencias incluidas.

Además, señaló que la modalidad remota permitirá mantener el desarrollo de las funciones institucionales mediante las herramientas tecnológicas disponibles para los equipos autorizados.

La sede Bogotá concentra una amplia operación académica, administrativa y de investigación, por lo que la institución estableció la medida de manera focalizada para determinadas dependencias.

Esto, con el objetivo de mantener la continuidad de sus procesos.

La autorización corresponde únicamente a la jornada de este lunes 22 de junio y cada área deberá aplicar las orientaciones definidas por la institución para el cumplimiento de sus funciones.

#EDUCACIÓN La Universidad Nacional autorizó que la jornada de este 22 de junio se realice de forma virtual en la sede Bogotá y también en Palmira, Valle del Cauca.

La vicerrectoría asegura que “es mejor limitar las situaciones de ingreso masivo” al campus, luego de las últimas… pic.twitter.com/g9YsZTMpYz — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 22, 2026

No todos los trabajadores tendrán cambio de modalidad

La Universidad aclaró que la autorización no representa una suspensión general de actividades ni aplica para toda la comunidad universitaria.

Las dependencias que no estén incluidas en la medida continuarán con su funcionamiento habitual y deberán seguir las instrucciones definidas por sus respectivas áreas.

La decisión está dirigida principalmente a directivos, jefes de dependencia y servidores públicos administrativos, tanto del nivel nacional como de la sede Bogotá, según la información divulgada sobre la medida.

Los integrantes de la comunidad universitaria deberán consultar con sus respectivas dependencias las instrucciones específicas sobre la modalidad de trabajo definida para esta jornada.

Todo de acuerdo con la autorización emitida por la institución.

Con esta decisión, la Universidad Nacional ajusta temporalmente la forma de operación de algunas áreas en Bogotá, mientras mantiene activos sus procesos académicos, administrativos e investigativos.