MinEducación señala que el CAF estudia reorientar 48 millones de dólares para atender daños en infraestructura educativa en Colombia

En medio de la emergencia que enfrenta Colombia, el sector educativo podría contar con nuevos recursos para atender los daños ocasionados en la infraestructura de colegios en las comunidades afectadas.

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La ministra de Educación, Viviane Morales, informó que el Ministerio sostuvo una reunión con Rodrigo Peñailillo, representante en Colombia de CAF Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Durante el encuentro, la entidad manifestó su disposición para apoyar la respuesta del país.

En medio de la emergencia que hoy vive Colombia, tenemos una buena noticia.



Desde el @Mineducacion nos reunimos con el Dr. Rodrigo Peñailillo, representante de @AgendaCAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- en Colombia, quien manifestó el apoyo total de la… pic.twitter.com/u7M9Pyt1vA — Viviane Morales (@MoralesViviane) August 12, 2026

De acuerdo con la información divulgada por la ministra, CAF estudia la posibilidad de reorientar hasta US$48 millones del actual Programa de Espacios Educativos para atender las afectaciones que presentan establecimientos educativos en diferentes zonas del país.

La propuesta busca que los recursos puedan ser utilizados para apoyar la recuperación de la infraestructura educativa y responder a las necesidades de las comunidades afectadas por la emergencia.

Morales señaló que esta decisión se enmarca en los lineamientos del Gobierno Nacional de concentrar los esfuerzos en la atención de las poblaciones afectadas y acelerar la presencia institucional en los territorios.

Viviane Morales, ministra de Educación de Colombia Foto: Semana

El Ministerio de Educación también anunció el inicio de acciones de asistencia técnica y trabajo en territorio, con el propósito de identificar los daños, establecer prioridades y avanzar en la recuperación de los colegios.

La eventual reorientación de estos recursos representaría un respaldo financiero importante para el sector educativo, particularmente para las comunidades que enfrentan interrupciones o dificultades en la prestación del servicio educativo como consecuencia de las afectaciones en la infraestructura.

“Justamente lo que vamos a hacer es lo que ha pedido además el presidente de la república, colocar el foco justamente en la atención de esta emergencia. Esto va a permitir iniciar inmediatamente el trabajo en terreno para la estructuración de los proyectos para comenzar a pensar nuevamente en cómo levantar los colegios en todo el país”, destacó Rodrigo Peñailillo, representante en Colombia de CAF Banco de Desarrollo de América.

La eventual destinación de estos recursos se convertiría en un respaldo clave para acelerar la recuperación de los colegios afectados por la emergencia y garantizar que las comunidades puedan retomar sus actividades educativas en condiciones adecuadas.

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Por ahora, la propuesta se encuentra en proceso de definición. El Ministerio de Educación y CAF deberán avanzar en los mecanismos para establecer cómo se canalizarían los recursos, mientras los equipos técnicos comienzan a identificar en territorio las instituciones que requieren atención prioritaria.