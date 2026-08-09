“Formar ciudadanos con valores éticos”: Viviane Morales asume como nueva ministra de Educación

Desde el pasado 7 de agosto comenzó oficialmente el Gobierno de Abelardo De La Espriella, con la posesión del mandatario y de su gabinete. Durante los últimos días se han conocido las posiciones de los distintos ministros y las apuestas que tendrán dentro de las carteras.

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El más reciente pronunciamiento lo hizo la ministra de Educación, Viviane Morales, quien aseguró que asume la cartera con una prioridad clara, que no es empezar por el trámite, sino al contrario, por el propósito.

En su primer pronunciamiento oficial, Viviane Morales afirmó que trabajará para que la educación forme ciudadanos con inteligencia, carácter y sentido de responsabilidad. Foto: Pilar Mejia

“Devolverle a la educación su tarea de formar ciudadanos con valores éticos, recuperando la autoridad del conocimiento, la confianza pública en la escuela, la veracidad como hábito y la responsabilidad ciudadana como forma de libertad”, precisó en un trino en su cuenta de X.

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Adicional a ello, elevó un mensaje de agradecimiento al mandatario, tras la confianza para asumir el cargo. Además, aseguró que los desafíos están claros: la calidad, trayectorias educativas completas, articulación entre educación y desarrollo y capacidad de gestión.

“Trabajaremos para que la escuela vuelva a ser el lugar donde se forman ciudadanos éticos con inteligencia, carácter y esperanza para construir el bien común”, precisó.

Entre los principales desafíos del Ministerio de Educación están la descentralización del sistema educativo y el fortalecimiento de la atención a la primera infancia. Foto: Semana

Es importante tener en cuenta que son varios los retos que asume Morales en la cartera. Uno de ellos es el problema de la educación descentralizada, por lo que el poder efectivo del Ministerio de Educación para marcar pautas es mínimo.

Otro de los retos es la educación en la primera infancia, dado que allí es donde se generan las brechas sociales y los problemas estructurales en un menor de edad.

El nombramiento de la nueva ministra ha causado cierta polémica en distintos sectores de oposición, asegurando que la ministra podría traer ideas contrarias a la ideología de género y que también podría establecer normas represivas en contra de las libertades personales.