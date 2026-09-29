Nuevos motores turbo: así son las innovaciones que plantea la industria para los próximos híbridos

La transición hacia los vehículos electrificados no significa necesariamente el abandono inmediato de los motores de combustión. De hecho, fabricantes como Suzuki están trabajando en nuevas generaciones de propulsores que buscan combinar los motores.

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La compañía japonesa presentó el 25 de septiembre su Technology Strategy 2026, una hoja de ruta para los próximos diez años en la que contempla el desarrollo de nuevos sistemas híbridos, motores turbo de inyección directa y tecnologías eléctricas adaptadas a vehículos pequeños y ligeros.

Motores turbo de 660 cc, 1.2 y 1.5 litros

Uno de los puntos que más llama la atención es el desarrollo de una nueva familia de motores de combustión en diferentes cilindradas.

Suzuki trabaja en propulsores de 660 cc, 1.2 litros y 1.5 litros, con alternativas tanto atmosféricas como turboalimentadas. La estrategia contempla además tecnologías como sobrealimentación de geometría variable y sistemas de refrigeración del aire de admisión.

Vehículo híbrido (imagen de referencia). Foto: Mincomercio - Bayern-reporter_com- Pixabay

En el caso de los motores más pequeños, el objetivo es combinar un propulsor de combustión con asistencia eléctrica. El desarrollo de 660 cc denominado R06D contempla una configuración híbrida en paralelo, con versiones turbo y atmosféricas y un sistema eléctrico de 48 voltios.

Los motores de 1.2 y 1.5 litros, por su parte, podrían alcanzar potencias de entre 124 y 158 caballos, según las configuraciones reportadas por medios especializados.

El turbo ya no sería el único protagonista

La propuesta muestra un cambio importante en la manera de entender el motor de combustión.

Plantean combinar diferentes tecnologías para mejorar la eficiencia térmica: relaciones de compresión elevadas, combustión más rápida, recirculación de gases, lubricantes de baja viscosidad y nuevos recubrimientos para reducir pérdidas internas.

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La propia compañía ya había mostrado esta línea de trabajo con el motor Z12E, desarrollado para mejorar la combustión y que alcanzó una eficiencia térmica máxima del 40 %.

La idea, por tanto, no consiste simplemente en instalar un turbo más potente. Se trata de conseguir que cada unidad de combustible produzca más energía útil y que el sistema eléctrico intervenga cuando pueda reducir el esfuerzo del motor.