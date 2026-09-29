Tesla inicia la producción masiva de su camión eléctrico tras nueve años de espera

La marca de carros Tesla ha comenzado a ampliar su influencia en el sector automotor, tras iniciar oficialmente la producción a gran escala del Tesla Semi, el camión eléctrico presentado originalmente en 2017, que busca competir con los tractocamiones diésel.

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Se acaba de inaugurar la fabricación de estos vehículos en una planta ubicada en Sparks, Nevada, junto a la Gigafactory que ya posee en la zona.

Esta instalación ocupa unos 167.000 metros cuadrados y tiene capacidad para fabricar hasta 50.000 camiones por año, lo que equivaldría a producir 1.000 por semana.

El Tesla Semi comenzó a fabricarse a gran escala en una planta ubicada en Sparks, Nevada, Estados Unidos. Foto: Tesla - API

Tesla comentó que la nueva expansión de la organización ayudará a generar más de 3.000 empleos en la región.

¿Qué características ofrece el Tesla Semi?

La compañía de Elon Musk ha presentado dos tipos de camiones para el mercado estadounidense: la versión Standard, que ofrece una autonomía estimada de 523 kilómetros, y la Long Range, que alcanza los 805 kilómetros con un peso bruto combinado de 37.195 kilogramos.

Entre sus beneficios, Tesla indica que, gracias a su bajo mantenimiento, su sistema de carga y los incentivos locales, los propietarios de estos vehículos podrían obtener costos más bajos que quienes utilizan un camión diésel comparable.

Uno de los aspectos señalados es el costo de la electricidad, que sería menor que el del diésel, además de ofrecer una autonomía considerable. Adicionalmente, los camiones eléctricos requieren menos mantenimiento, puesto que carecen de un motor diésel, un sistema de transmisión o escape y otros componentes móviles.

Los vehículos también podrían ser elegibles para incentivos locales, dependiendo de la zona en la que opere la flota.

La producción del Tesla Semi marca la entrada de la compañía a una mayor escala en el segmento de vehículos eléctricos de carga. Foto: Tesla - API

El Tesla Semi alcanza hasta 800 kilómetros con una sola carga y un remolque completamente cargado, y puede recuperar hasta el 60 % de su autonomía en 30 minutos mediante la red pública de Megacargadores. En caso de utilizar un cargador base, el tiempo para obtener los mismos resultados sería de cuatro horas.

En cuanto a su rendimiento, el camión cuenta con un diseño aerodinámico que ayuda a optimizar la autonomía y la eficiencia. Además, incorpora tres motores totalmente eléctricos y una suspensión delantera independiente que reducen las vibraciones de la carretera para una conducción más suave.

Su sistema de propulsión eléctrico ofrece una respuesta ágil y un par motor instantáneo, sin necesidad de cambiar de marcha.