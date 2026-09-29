Cierre temporal en TransMilenio por manifestaciones este martes 29 de septiembre: conozca las estaciones afectadas

Durante el mediodía de este martes 29 de septiembre de 2026 se ha registrado la presencia de manifestantes que provocó el cierre de varias estaciones de TransMilenio.

Los hechos ocurren en la Calle 13 con Carrera 20, en donde los protestantes se encuentran ubicados en el carril preferencial de los buses de transporte público, con el objetivo de dirigirse a la sede Paiba de la Universidad Distrital.

Esto ha provocado que la entidad tomara la decisión de iniciar retornos de buses en la calle 13 con carrera 36. Adicionalmente, se han cerrado temporalmente las siguientes estaciones:

De la Sábana

San Fason

Ricaurte

CSD Cra. 32

Zona Industrial

Museo del Oro.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Gobierno, informó que el equipo de Diálogo Social está realizando acompañamiento en el punto.

Hacia las 1:04 p. m., TransMilenio informó sobre la realización de un contraflujo entre las carreras 27 y 36. Adicionalmente, la entidad declaró que varias estaciones de TransMilenio comenzaron a retomar sus operaciones, siendo estas De La Sabana, San Fason, Zona Industrial y Museo del Oro.

Por el momento, las estaciones CDS Cra. 32 y Ricaurte permanecen cerradas.

Mientras tanto, la Secretaría de Movilidad indica que los protestantes continúan con su marcha en la calle 13 con carrera 31, afectando la calzada mixta y exclusiva de la zona. Por ende, la entidad recomienda a los conductores transitar por la Av. Américas y Calle Sexta como vías alternas.