Karol G lleva su Tropitour a los estadios del mundo: más de un millón de entradas vendidas y 200 millones recaudados en Estados Unidos

Karol G ya no está pensando su música únicamente en términos de canciones, álbumes o conciertos. Su nueva etapa profesional está construida alrededor de una palabra que define buena parte de su actual dimensión artística: estadio.

La colombiana recorre Estados Unidos, Latinoamérica y Europa con Viajando por el mundo, Tropitour, una gira concebida específicamente para grandes recintos y que tiene como eje musical su álbum Tropicoqueta. El recorrido internacional ya supera los 2 millones de entradas vendidas. Solo en Estados Unidos, la gira sobrepasa las 1.021.756 entradas comercializadas y los 200 millones de Dólares en recaudación, con 24 estadios en 17 mercados.

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Solo en Estados Unidos, la gira de Karol G sobrepasa las 1.021.756 entradas comercializadas y los 200 millones de Dólares en recaudación, con 24 estadios en 17 mercados. Foto: Henry Hwu

Las cifras muestran la escala comercial del proyecto, pero también permiten entender la magnitud de una operación que, en cada ciudad, comienza mucho antes de que Karol G aparezca frente al público.

Más de 400 personas integran el equipo de trabajo que acompaña el espectáculo y cerca de 100 camiones trasladan la producción entre los distintos destinos. Escenario, luces, pantallas, sonido, efectos especiales, vestuario y demás componentes técnicos tienen que ser desmontados, transportados y reconstruidos para cada presentación.

El resultado es un espectáculo pensado para reunir a más de 45.000 personas por noche y que busca mantener una identidad visual y narrativa aun cuando cambia de país y de estadio.

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La primera etapa de la gira comenzó en Norteamérica y posteriormente avanzó hacia Latinoamérica. El calendario continuará durante 2027 con presentaciones en Sudamérica y una nueva fase europea que llevará a la artista a España, Portugal, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Polonia, Alemania e Italia.

Solo en Estados Unidos, la gira de Karol G sobrepasa las 1.021.756 entradas comercializadas y los 200 millones de Dólares en recaudación, con 24 estadios en 17 mercados. Foto: Henry Hwu

La apuesta de Karol G tiene una diferencia sustancial frente a una gira convencional de arenas: todo el espectáculo está diseñado para funcionar en espacios de enormes dimensiones.

Sobre la tarima, la cantante está acompañada por músicos, bailarines y performers, mientras que la escenografía, el contenido audiovisual, la iluminación y los efectos especiales hacen parte de una puesta en escena concebida como una experiencia integral. Uno de los elementos técnicos más llamativos son los efectos de fuego, con llamas que pueden alcanzar hasta 9 metros de altura.

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La primera fase norteamericana ha permitido medir la escala del espectáculo en algunos de los escenarios más grandes de Estados Unidos. El calendario incluye estadios como Hard Rock Stadium en Miami, Raymond James Stadium en Tampa y AT&T Stadium en Arlington, entre otros.

Solo en Estados Unidos, la gira de Karol G sobrepasa las 1.021.756 entradas comercializadas y los 200 millones de Dólares en recaudación, con 24 estadios en 17 mercados. Foto: Henry Hwu

México tendrá una presencia importante, con tres noches consecutivas en el Estadio BBVA de Monterrey y otras tres en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México. Posteriormente, la gira continuará por Costa Rica y llegará a Colombia. Y allí aparece uno de los capítulos más esperados del recorrido.

Karol G regresará a su país para ofrecer tres conciertos en el estadio El Campín de Bogotá: 4, 5 y 6 de diciembre de 2026. Las tres fechas aparecen actualmente en el calendario oficial de la gira. “Para mí hacer esto en el mundo tiene mucho significado, pero hacerlo en mi casa significa muchas cosas diferentes”, señaló Karol G.

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Las fechas que vienen

El calendario de la gira de Karol G incluye estadios como Hard Rock Stadium en Miami, Raymond James Stadium en Tampa y AT&T Stadium en Arlington, entre otros. Foto: @baeth

Estados Unidos

2 de octubre de 2026: Hard Rock Stadium — Miami, Florida.

Hard Rock Stadium — Miami, Florida. 3 de octubre de 2026: Hard Rock Stadium — Miami, Florida.

Hard Rock Stadium — Miami, Florida. 9 de octubre de 2026: Raymond James Stadium — Tampa, Florida.

Raymond James Stadium — Tampa, Florida. 15 de octubre de 2026: AT&T Stadium — Arlington, Texas.

México y Centroamérica

6 de noviembre de 2026: Estadio BBVA — Monterrey, México.

Estadio BBVA — Monterrey, México. 7 de noviembre de 2026: Estadio BBVA — Monterrey, México.

Estadio BBVA — Monterrey, México. 8 de noviembre de 2026: Estadio BBVA — Monterrey, México.

Estadio BBVA — Monterrey, México. 13 de noviembre de 2026: Estadio GNP Seguros — Ciudad de México, México.

Estadio GNP Seguros — Ciudad de México, México. 14 de noviembre de 2026: Estadio GNP Seguros — Ciudad de México, México.

Estadio GNP Seguros — Ciudad de México, México. 15 de noviembre de 2026: Estadio GNP Seguros — Ciudad de México, México.

Estadio GNP Seguros — Ciudad de México, México. 27 de noviembre de 2026: Estadio Nacional — San José, Costa Rica.

Estadio Nacional — San José, Costa Rica. 28 de noviembre de 2026: Estadio Nacional — San José, Costa Rica.

Colombia

4 de diciembre de 2026: Estadio Nemesio Camacho El Campín — Bogotá.

Estadio Nemesio Camacho El Campín — Bogotá. 5 de diciembre de 2026: Estadio Nemesio Camacho El Campín — Bogotá.

Estadio Nemesio Camacho El Campín — Bogotá. 6 de diciembre de 2026: Estadio Nemesio Camacho El Campín — Bogotá.

Sudamérica

15 de enero de 2027: Estadio Olímpico Atahualpa — Quito, Ecuador.

Estadio Olímpico Atahualpa — Quito, Ecuador. 16 de enero de 2027: Estadio Olímpico Atahualpa — Quito, Ecuador.

Estadio Olímpico Atahualpa — Quito, Ecuador. 17 de enero de 2027: Estadio Olímpico Atahualpa — Quito, Ecuador.

Estadio Olímpico Atahualpa — Quito, Ecuador. 22 de enero de 2027: Estadio San Marcos — Lima, Perú.

Estadio San Marcos — Lima, Perú. 28 de enero de 2027: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos — Santiago, Chile.

Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos — Santiago, Chile. 29 de enero de 2027: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos — Santiago, Chile.

Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos — Santiago, Chile. 30 de enero de 2027: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos — Santiago, Chile.

Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos — Santiago, Chile. 31 de enero de 2027: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos — Santiago, Chile.

Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos — Santiago, Chile. 5 de febrero de 2027: Estadio River Plate — Buenos Aires, Argentina.

Estadio River Plate — Buenos Aires, Argentina. 12 de febrero de 2027: Mercado Livre Arena Pacaembu — São Paulo, Brasil.

Mercado Livre Arena Pacaembu — São Paulo, Brasil. 19 de febrero de 2027: Estadio Olímpico Félix Sánchez — Santo Domingo, República Dominicana.

Estadio Olímpico Félix Sánchez — Santo Domingo, República Dominicana. 26 de febrero de 2027: Estadio Hiram Bithorn — San Juan, Puerto Rico.

Europa — junio de 2027