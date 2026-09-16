Latin Grammy 2026: ya se conocen los nominados, ¿quiénes buscarán llevarse el premio?

La Academia Latina de la Grabación dio a conocer este miércoles los nominados de la edición 27 de los Latin Grammy, una de las principales ceremonias de reconocimiento a la música latina. La lista reúne a artistas de diferentes géneros que competirán en las distintas categorías de los premios.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre en Las Vegas, donde se conocerán los ganadores de esta edición.

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Estos son algunos de los artistas y producciones que aparecen entre los nominados anunciados por la Academia Latina:

Grabación del año

Ja Ha — CA7RIEL y Paco Amoroso

— CA7RIEL y Paco Amoroso ¿Como Se Ama? — Jorge Drexler

— Jorge Drexler Diez centavos — Silvana Estrada

— Silvana Estrada O Amor Nos Encontrou — Loulu Gilberto

— Loulu Gilberto Coleccionando Heridas — KAROL G, Marco Antonio Solís

— KAROL G, Marco Antonio Solís Mujer fatal — Mon Laferte

— Mon Laferte Desde Que Te Tengo — Carín León

— Carín León Niño — Milo J

— Milo J La Perla — Rosalía feat. Yahritza y Su Esencia

— Rosalía feat. Yahritza y Su Esencia Alma — Elena Rose

Álbum del año

EQUILIBRIVM — Anitta

— Anitta ESPÍRITUS LIBRES — CA7RIEL & Paco Amoroso

— CA7RIEL & Paco Amoroso Taracá — Jorge Drexler

— Jorge Drexler Vendrán Suaves Lluvias — Silvana Estrada

— Silvana Estrada Tropicoqueta — KAROL G

FEMME FATALE — Mon Laferte

— Mon Laferte MUDA — Carín León

— Carín León La Vida Era Más Corta — Milo J

— Milo J ¿Dónde Es El Después? — Rawayana

— Rawayana LUX (Obras Completas) — Rosalía

Canción del año

Coleccionando Heridas — KAROL G, Marco Antonio Solís

— KAROL G, Marco Antonio Solís ¿Como Se Ama? — Jorge Drexler

— Jorge Drexler Diez centavos — Silvana Estrada

— Silvana Estrada Mujer fatal — Mon Laferte

— Mon Laferte Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día — CA7RIEL & Paco Amoroso feat. Picadura

— CA7RIEL & Paco Amoroso feat. Picadura Humano — Juanes, Vivir Quintana

La Perla — Rosalía feat. Yahritza y Su Esencia

— Rosalía feat. Yahritza y Su Esencia Mi Gran Amor — Santana feat. Becky G

— Santana feat. Becky G Nilo — Zanna

— Zanna Solifican12 — Milo J

Mejor Artista Revelación

Delilah

FABIAN

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

maye

Sofia Monroy

Kendall Peña

Dora Sanches

ARIA VEGA

Zeca Veloso

Mejor Canción Pop

A La Niña Que Fui — Kany García

— Kany García Amarillo — Joaquina

— Joaquina (favorito) — nic

— nic La Perla — Rosalía feat. Yahritza y Su Esencia

— Rosalía feat. Yahritza y Su Esencia Melancolía — Mon Laferte

Mejor Álbum de Música Urbana

Más Cara — Bad Gyal

— Bad Gyal Omerta — J Balvin, Ryan Castro

— J Balvin, Ryan Castro Borondo (5020 Rcrds Sessions) — Beéle

Tropicoqueta — KAROL G

— KAROL G Do Not Disturb: Late Checkout — Young Miko

Mejor Canción Urbana

Buenos Términos — Rauw Alejandro

— Rauw Alejandro Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 — Bizarrap & Daddy Yankee

— Bizarrap & Daddy Yankee Por Si Mañana No Estoy — Omar Courtz

— Omar Courtz Reliquia Do 2T — Varios Artistas

— Varios Artistas Yo Y Tú — Ovy en la batería, Quevedo, Beele

Mejor Álbum de Música Alternativa

CUERPOS, Vol. 1 — Babasónicos

— Babasónicos DESDE EL COMA — BRUSES

— BRUSES Free spirits — CA7RIEL & Paco Amoroso

Demian — Teo Planell

— Teo Planell LUX (Obras Completas) — Rosalía

Mejor Álbum Tropical Tradicional

Algo Nuevo De Ayer — Dayhan Díaz

— Dayhan Díaz Orgánico — Los Tri-O

— Los Tri-O Eternamente Omara — Omara Portuondo

— Omara Portuondo Íntimo (En Vivo) — Gilberto Santa Rosa

— Gilberto Santa Rosa Cualquiera Se Enamora — Leoni Torres

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

De Amor, Sueños Y Cantares — Jorge Luis Chacín

— Jorge Luis Chacín Indole — Alex Cuba

— Alex Cuba Antes Que El Tiempo Se Vaya — Fonseca

— Fonseca Candela — Greeicy

Color Fanía — Niña Pastori

Mejor Álbum de Cantautor

Improviso — Djavan

— Djavan Taracá — Jorge Drexler

— Jorge Drexler Vendrán Suaves Lluvias — Silvana Estrada

— Silvana Estrada Musas En Mi — Arath Herce

— Arath Herce FEMME FATALE — Mon Laferte

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

De Parte Mía — Kakalo

— Kakalo Dinastía (Deluxe) — Peso Pluma, Tito Doble P

— Peso Pluma, Tito Doble P Contra Todo — Rivs

— Rivs Dosis — Xavi

— Xavi Metamorfosis — Yahritza y Su Esencia

Mejor Canción Regional

Ese Hombre Es Malo — Karol G

— Karol G Estamos Todos — Intocable

— Intocable No Capea — Xavi, Grupo Frontera

— Xavi, Grupo Frontera Ojitos Bellos — Grupo Frontera

Osadía — Edén Muñoz, Cristian Castro

Mejor Álbum Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa

EQUILIBRIVM — Anitta

— Anitta Ludom — Ludom

— Ludom Antes Que A Terra Acabe — Luedji Luna

— Luedji Luna BRava — Jenni Mosello

— Jenni Mosello MARINADA vol.01 — Marina Sena

Mejor Canción en Portugués

Águas De Um Mar Azul — Urias

— Urias Memória — Rosalía, Carminho

— Rosalía, Carminho No Vento De Nós — Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago

— Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago Sua Onda — Marisa Monte

Viver e Morrer De Amor Na América Latina — Johnny Hooker, Ney Matogrosso

Mejor Álbum de Música Clásica

Gabriela Ortiz: Yanga — Gustavo Dudamel, director (Filarmónica de Los Ángeles)

— Gustavo Dudamel, director (Filarmónica de Los Ángeles) Odisea — Gustavo Dudamel, director (Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela)

— Gustavo Dudamel, director (Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela) Opus 33 ‘Romantic Cello’ — Josep Vicent, director (Orquesta Sinfónica de Londres)

— Josep Vicent, director (Orquesta Sinfónica de Londres) Sinfonia Em Quadrinhos — Tiago Costa, director (Orquestra Jovem Tom Jobim)

— Tiago Costa, director (Orquestra Jovem Tom Jobim) Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes (Live) — Karina Canellakis, Edward Gardner y Dima Slobodeniouk, directores (Orquesta Filarmónica de Londres)

Compositor del Año

Edgar Barrera

Iván Gámez

Yoel Henriquez

Jenni Mosello

Sara Schell

Productor del Año

Edgar Barrera

Julio Raposo

Santiago Ruiz “Tatool”

Juan Pablo Vega

Federico Vindver

Mejor Video Musical, Versión Corta

10 años de Castelos & Ruínas — Bk’

— Bk’ CHINGONA — Tamara Flores

— Tamara Flores Moleirinha — Karetus con Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS, Julio Pereira

— Karetus con Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS, Julio Pereira INRI — Los Tres

— Los Tres Sauvignon Blanc (Video Oficial) — Rosalía

Mejor Video Musical, Versión Larga