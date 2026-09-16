Latin Grammy 2026: ya se conocen los nominados, ¿quiénes buscarán llevarse el premio?

La Academia Latina de la Grabación dio a conocer este miércoles los nominados de la edición 27 de los Latin Grammy, una de las principales ceremonias de reconocimiento a la música latina. La lista reúne a artistas de diferentes géneros que competirán en las distintas categorías de los premios.
La ceremonia se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre en Las Vegas, donde se conocerán los ganadores de esta edición.
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Estos son algunos de los artistas y producciones que aparecen entre los nominados anunciados por la Academia Latina:
Grabación del año
- Ja Ha — CA7RIEL y Paco Amoroso
- ¿Como Se Ama? — Jorge Drexler
- Diez centavos — Silvana Estrada
- O Amor Nos Encontrou — Loulu Gilberto
- Coleccionando Heridas — KAROL G, Marco Antonio Solís
- Mujer fatal — Mon Laferte
- Desde Que Te Tengo — Carín León
- Niño — Milo J
- La Perla — Rosalía feat. Yahritza y Su Esencia
- Alma — Elena Rose
Álbum del año
- EQUILIBRIVM — Anitta
- ESPÍRITUS LIBRES — CA7RIEL & Paco Amoroso
- Taracá — Jorge Drexler
- Vendrán Suaves Lluvias — Silvana Estrada
- Tropicoqueta — KAROL G
- FEMME FATALE — Mon Laferte
- MUDA — Carín León
- La Vida Era Más Corta — Milo J
- ¿Dónde Es El Después? — Rawayana
- LUX (Obras Completas) — Rosalía
Canción del año
- Coleccionando Heridas — KAROL G, Marco Antonio Solís
- ¿Como Se Ama? — Jorge Drexler
- Diez centavos — Silvana Estrada
- Mujer fatal — Mon Laferte
- Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día — CA7RIEL & Paco Amoroso feat. Picadura
- Humano — Juanes, Vivir Quintana
- La Perla — Rosalía feat. Yahritza y Su Esencia
- Mi Gran Amor — Santana feat. Becky G
- Nilo — Zanna
- Solifican12 — Milo J
Mejor Artista Revelación
- Delilah
- FABIAN
- Loulu Gilberto
- Arath Herce
- Macario Martínez
- maye
- Sofia Monroy
- Kendall Peña
- Dora Sanches
- ARIA VEGA
- Zeca Veloso
Mejor Canción Pop
- A La Niña Que Fui — Kany García
- Amarillo — Joaquina
- (favorito) — nic
- La Perla — Rosalía feat. Yahritza y Su Esencia
- Melancolía — Mon Laferte
Mejor Álbum de Música Urbana
- Más Cara — Bad Gyal
- Omerta — J Balvin, Ryan Castro
- Borondo (5020 Rcrds Sessions) — Beéle
- Tropicoqueta — KAROL G
- Do Not Disturb: Late Checkout — Young Miko
Mejor Canción Urbana
- Buenos Términos — Rauw Alejandro
- Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 — Bizarrap & Daddy Yankee
- Por Si Mañana No Estoy — Omar Courtz
- Reliquia Do 2T — Varios Artistas
- Yo Y Tú — Ovy en la batería, Quevedo, Beele
Mejor Álbum de Música Alternativa
- CUERPOS, Vol. 1 — Babasónicos
- DESDE EL COMA — BRUSES
- Free spirits — CA7RIEL & Paco Amoroso
- Demian — Teo Planell
- LUX (Obras Completas) — Rosalía
Mejor Álbum Tropical Tradicional
- Algo Nuevo De Ayer — Dayhan Díaz
- Orgánico — Los Tri-O
- Eternamente Omara — Omara Portuondo
- Íntimo (En Vivo) — Gilberto Santa Rosa
- Cualquiera Se Enamora — Leoni Torres
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
- De Amor, Sueños Y Cantares — Jorge Luis Chacín
- Indole — Alex Cuba
- Antes Que El Tiempo Se Vaya — Fonseca
- Candela — Greeicy
- Color Fanía — Niña Pastori
Mejor Álbum de Cantautor
- Improviso — Djavan
- Taracá — Jorge Drexler
- Vendrán Suaves Lluvias — Silvana Estrada
- Musas En Mi — Arath Herce
- FEMME FATALE — Mon Laferte
Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
- De Parte Mía — Kakalo
- Dinastía (Deluxe) — Peso Pluma, Tito Doble P
- Contra Todo — Rivs
- Dosis — Xavi
- Metamorfosis — Yahritza y Su Esencia
Mejor Canción Regional
- Ese Hombre Es Malo — Karol G
- Estamos Todos — Intocable
- No Capea — Xavi, Grupo Frontera
- Ojitos Bellos — Grupo Frontera
- Osadía — Edén Muñoz, Cristian Castro
Mejor Álbum Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa
- EQUILIBRIVM — Anitta
- Ludom — Ludom
- Antes Que A Terra Acabe — Luedji Luna
- BRava — Jenni Mosello
- MARINADA vol.01 — Marina Sena
Mejor Canción en Portugués
- Águas De Um Mar Azul — Urias
- Memória — Rosalía, Carminho
- No Vento De Nós — Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago
- Sua Onda — Marisa Monte
- Viver e Morrer De Amor Na América Latina — Johnny Hooker, Ney Matogrosso
Mejor Álbum de Música Clásica
- Gabriela Ortiz: Yanga — Gustavo Dudamel, director (Filarmónica de Los Ángeles)
- Odisea — Gustavo Dudamel, director (Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela)
- Opus 33 ‘Romantic Cello’ — Josep Vicent, director (Orquesta Sinfónica de Londres)
- Sinfonia Em Quadrinhos — Tiago Costa, director (Orquestra Jovem Tom Jobim)
- Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes (Live) — Karina Canellakis, Edward Gardner y Dima Slobodeniouk, directores (Orquesta Filarmónica de Londres)
Compositor del Año
- Edgar Barrera
- Iván Gámez
- Yoel Henriquez
- Jenni Mosello
- Sara Schell
Productor del Año
- Edgar Barrera
- Julio Raposo
- Santiago Ruiz “Tatool”
- Juan Pablo Vega
- Federico Vindver
Mejor Video Musical, Versión Corta
- 10 años de Castelos & Ruínas — Bk’
- CHINGONA — Tamara Flores
- Moleirinha — Karetus con Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS, Julio Pereira
- INRI — Los Tres
- Sauvignon Blanc (Video Oficial) — Rosalía
Mejor Video Musical, Versión Larga
- FREE SPIRITS (The Film) — CA7RIEL & Paco Amoroso
- Hasta que me quede sin voz — Leiva
- Guerras Invisíveis — Lónnon
- Regreso a la infancia — Maleh
- FLAMENCO — Varios Artistas