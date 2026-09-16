Latin Grammy 2026: conozca a los artistas que recibieron más nominaciones

Se avecina una batalla de titanes en la 27ª edición de los Latin Grammy, con los cantantes Karol G, Rosalía, Jorge Drexler y el dúo de hip hop Ca7riel & Paco Amoroso como los artistas con más nominaciones, según se reveló el miércoles.

Latin Grammy 2026: ya se conocen los nominados, ¿quiénes buscarán llevarse el premio?

Los cuatro artistas cuentan con siete menciones cada uno y compiten en las categorías de álbum, canción y grabación del año. Sus estilos son muy variados, desde el reguetón hasta la música alternativa inspirada en el folclore, con toques de rock. La mayoría ronda los treinta años, mientras que el venerado Drexler está a pocos días de cumplir 62.

Les siguen de cerca Silvana Estrada y Mon Laferte, con seis nominaciones cada uno, incluyendo las de grabación del año, álbum del año y canción del año. El rapero argentino Milo J, con cinco, y Arath Herce, nominado a mejor artista revelación con cuatro, completan la lista de los principales nominados.

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Rosalía, ‘LUX (Obras completas)’

Desde que se anunció que la estrella catalana Rosalía lanzaría un álbum multilingüe inspirado en la vida de santas , comenzaron a sonar las campanas de una probable nominación a los Latin Grammy y las sospechas se confirmaron el miércoles cuando LUX (Complete Works) fue nominado a álbum del año.

Rosalía ganó el premio a mejor artista revelación en 2017 por su álbum debut Los Ángeles y desde entonces ha sido una de las favoritas de la academia con lanzamientos como El mal querer y Motomami. Para la 27ª edición de los Latin Grammy, su himno de rencor La Perla con Yahritza y Su Esencia, que según ella está inspirado en Rata de dos patas de Paquita la del Barrio, está nominado a grabación y canción del año.

Rosalía también compite en las categorías de canción pop, álbum de música alternativa, canción en portugués y video musical de formato corto.

Jorge Drexler, ‘Taracá’

Cada vez que Jorge Drexler gana un Grammy Latino, el músico uruguayo parece atónito ante el reconocimiento de la academia , aunque ya debería estar acostumbrado con tres Grammy Latinos a la Canción del Año.

Una vez más, compite en su categoría favorita con ¿Cómo se ama?, gracias a su álbum Taracá. También competirá en las categorías de Canción Alternativa, Álbum de Cantautor, Canción de Cantautor y Canción de Raíces.

CA7RIEL & Paco Amoroso, ‘ESPÍRITUS LIBRES’

El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso causó sensación con su álbum debut de 2024, BAÑO MARÍA, que les valió un aclamado concierto en Tiny Desk, giras internacionales y una fama desmesurada que luego criticaron en su siguiente disco, PAPOTA.

Este segundo álbum los catapultó a los Latin Grammy con una destacada participación, siendo nominados a Álbum del Año y ganando cinco premios, incluyendo Mejor Álbum de Música Alternativa. Posteriormente, buscaron regresar a sus orígenes con una introspección espiritual, con la ayuda de Sting.

El resultado es el álbum nominado FREE SPIRITS y la canción candidata a Canción del Año, Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día. También competirán por los premios a Mejor Canción Pop/Rock, Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Video Musical de Larga Duración por FREE SPIRITS (The Film).

Karol G, ‘Tropicoqueta’

La estrella colombiana Karol G lo dio todo por los géneros afrocaribeños en Tropicoqueta, su álbum de fusión de música urbana latina con merengue, salsa, bachata e incluso un poco de tecnocumbia, e incluso se vistió de diva del mambo para la portada. Pero no se limitó a la música tropical, sino que incluyó canciones regionales mexicanas y fue recompensada.

Su dueto con Marco Antonio Solís, Coleccionando heridas, está nominado a grabación y canción del año, mientras que Ese Hombre es Malo competirá por mejor canción regional mexicana. La primera artista femenina en ganar el álbum de música urbana, Karol G volverá a competir en esta categoría, así como en interpretación urbana e interpretación de reguetón.

*Con información de AP.