La ganadora del Latin Grammy, Juliana Velásquez, compartió públicamente uno de los capítulos más complejos de su vida personal y profesional. En una reciente entrevista, la artista colombiana detalló cómo la bulimia, trastorno que padeció durante su adolescencia, afectó de manera permanente su salud física y su voz.

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Juliana Velásquez, quien creció frente a las cámaras de la televisión colombiana en programas como Club 10, explicó que la presión por la apariencia física y los comentarios externos influyeron en el desarrollo de una relación conflictiva con su cuerpo. Según relató en el programa digital La Tobón Show, conducido por la modelo Laura Tobón, esta situación derivó en un trastorno alimenticio que mantuvo en secreto durante cuatro años.

“La razón por la que mi voz es tan ronca es porque yo duré cuatro años vomitando todos los días de mi vida”, afirmó la intérprete de Mar Adentro. La artista describió una etapa de profunda desconexión con su realidad, donde la búsqueda de una imagen idealizada, reforzada por elogios externos cuando bajaba de peso, ocultaba un deterioro interno severo.

El punto de inflexión ocurrió a los 17 años. Velásquez recordó un episodio en el que despertó con sabor a metal en la boca y una fuerte tos acompañada de sangre. Tras acudir de urgencia a un centro asistencial, un especialista realizó una exploración de sus vías respiratorias y cuerdas vocales, encontrando un panorama alarmante.

“Tú tienes la garganta en carne viva”, fueron las palabras del médico, según el relato de la cantante. El profesional fue directo al cuestionar si existían conductas de purga, advirtiéndole que debía elegir entre continuar con el trastorno o preservar su capacidad para cantar. Este diagnóstico fue el detonante para que la artista y su familia iniciaran el proceso de recuperación.

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A pesar de las dificultades, Juliana ha logrado consolidar una de las carreras más sólidas del pop tradicional en Colombia. Su característica voz ronca, aunque es hoy su sello distintivo, es también el recordatorio de las lesiones sufridas en sus cuerdas vocales. Recientemente, la bogotana ha sido reconocida con nominaciones al Latin Grammy 2024 y ha participado en escenarios de alto nivel como el Festival Estéreo Picnic.

La artista subrayó que la sanación no solo fue física, sino emocional, destacando la importancia de hablar sobre la salud mental. En un contexto más actual, Velásquez también abordó las especulaciones sobre su apariencia física tras la publicación de un video donde se le veía con el rostro notablemente delgado. Ante las dudas de sus seguidores sobre posibles cirugías estéticas, la cantante aclaró con humor que se trataba simplemente de un filtro digital.

“Mis cachetes y yo seguimos vivos y están listos para el Movistar Arena. La gente sí es exagerada”, comentó entre risas, enfatizando que hoy se siente orgullosa de su proceso y que sus cambios físicos actuales responden a hábitos saludables y a la madurez natural, dejando atrás los años de lucha contra la distorsión de su imagen.