¿Qué hacer si un animal aparece frente al vehículo? Recomendaciones clave para evitar un accidente

Cuando un conductor se encuentra transitando por las carreteras o vías del país, existe una muy poca posibilidad de que se detenga debido a la presencia de un animal, ya sea un caballo, un perro, una vaca, etc.

Cinco trucos para que su carro y su perro se la lleven bien durante un viaje por carretera: seguridad, el número uno

Para muchos, la presencia de alguno de estos no deriva en un sentido de peligro. Sin embargo, ha habido ocasiones en Colombia en que un accidente vial con fatalidad se debe al choque con algún ejemplar de la fauna.

De acuerdo con datos registrados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre los años 2024 y 2026, 181 personas han fallecido en el país tras haber chocado con un animal en la vía.

Los animales pueden aparecer de manera inesperada en las carreteras y generar situaciones de riesgo. Foto: Getty Images

Es por ello que entidades han compartido recomendaciones para aquellos improbables casos en los que una de estas especies se encuentre en las carreteras de la nación.

¿Qué se debe hacer si un animal se encuentra en la carretera?

De acuerdo con el Centro de Enseñanza Automovilística (CEA), cuando un conductor se encuentra con un animal en carretera, significa que es una situación de riesgo, ya que no en todas las ocasiones los usuarios tendrán la capacidad para poder esquivarlos, al ser una maniobra demasiado peligrosa.

Adicionalmente, el comportamiento de los animales siempre es impredecible, ya que su comportamiento no es el mismo que el de un ser humano y no actuar de la manera correspondiente puede terminar en problemas más graves.

El mayor instinto que debe tener el conductor cuando ocurre una situación como esta es el de no atropellar al animal, ya que, además de ser una situación desagradable, podría ocasionar que se invada el otro carril en sentido contrario, derivando en un choque con otro vehículo que se encuentre por delante, o de otros objetos de peligro.

Un animal en la carretera puede obligar a los conductores a reaccionar en pocos segundos. Foto: Getty Images/Johner RF

Es por ello que, para evitar algún siniestro vial con un animal, lo más aconsejable es reducir la velocidad cuando se esté conduciendo por zonas boscosas, lindes de bosques o campos con poca visibilidad; esto también se recomienda cuando el vehículo se encuentre transitando por vías con muchas curvas.

Además, es importante tener la vista muy aguda y prestar demasiada atención en la vía, especialmente si el conductor se encuentra atravesando bosques o hay señales de peligro de animales. Realizar esto ayudará a identificar cualquier especie de fauna que se encuentre a lo lejos y de este modo dando tiempo para reaccionar.

Finalmente, la distancia de frenado es clave para evitar un inconveniente. Para una velocidad de 60 km/h la distancia es de 35 metros y a unas 100 km/h es de 79 metros.