Listado completo de los carros y motos que no deben pagar tecnomecánica en este 2026

Aunque la revisión técnico-mecánica es un requisito obligatorio para transitar en Colombia, la ley contempla algunas excepciones para ciertos vehículos en momentos específicos. Entre ellas destacan los periodos de gracia para autos nuevos, eléctricos e híbridos y normativas especiales para carros de enseñanza automovilística.

Nueva revisión tecnomecánica en Colombia: así cambiarían las inspecciones para carros y motos

Vehículos exentos de la revisión tecnomecánica en 2026

Específicamente, este año están exonerados aquellos vehículos matriculados en los últimos años. Esta excepción varía si es un auto de servicio particular o público y también del año en que fue matriculado.

Estos son los vehículos eximidos:

Carros particulares matriculados en los últimos 5 años: Esto se traduce en que los vehículos que no son de servicio público y que fueron registrados entre 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 no deben realizar su primera revisión tecnomecánica aún.

Los vehículos particulares tienen 5 años de exención. Foto: Getty Images

Motocicletas y motocarros con 2 años: Los vehículos de dos ruedas que fueron matriculados en Colombia en 2024, 2025 y 2026 no deben presentarse a la revisión.

Las motocicletas tienen 2 años de exención. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Vehículos de servicio público (taxis, buses, carga) con 2 años: Para los autos de servicio público rige una medida diferente, pues en ellos solo están exonerados los autos registrados en los dos últimos años. Es decir, para este año solo están eximidos los registrados en 2024, 2025 y 2026.

Los taxis tienen 2 años de exención. Foto: Getty Images

Vehículos de enseñanza automotriz y de servicio oficial con 2 años: Estos se rigen bajo la norma del servicio público, requiriendo su primera tecnomecánica a los dos años de expedida la licencia de tránsito, por lo que, al igual que los taxis y las motocicletas, están eximidos los registrados en 2024, 2025 y 2026.

Los vehículos de enseñanza tienen 2 años de exención. Foto: Redes sociales - A.P.I.

Los conductores deben tener en cuenta que estas exenciones se rigen directamente con el día y el mes exacto en que fue matriculado el vehículo ante el RUNT. Este dato es visible en la tarjeta de propiedad del vehículo.

Por ejemplo, un automóvil particular matriculado el 10 de octubre de 2021 deberá realizar su primera RTM el 10 de octubre de 2026, día exacto en que se cumplen los 5 años de rodaje formal.

Precios oficiales para este 2026

El costo total del procedimiento no es una tarifa arbitraria impuesta por cada Centro de Diagnóstico Automotor (CDA), sino que está regulado bajo un esquema de pisos y techos fijados en salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), sumado a los aportes obligatorios a la ARL, la Superintendencia de Transporte, el RUNT y el IVA.

Para este año, las tarifas son:

Carro particular (liviano): $330.000 – $350.000

$330.000 – $350.000 Motocicleta: $210.000 – $230.000

$210.000 – $230.000 Vehículo pesado/carga: $480.000 – $520.000

$480.000 – $520.000 Taxi/servicio público: $320.000 – $340.000